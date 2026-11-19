Snapshot Μετά από πέντε χρόνια και 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, οι μπαταρίες της Mustang Mach-E διατηρούν κατά μέσο όρο το 92% της αρχικής τους χωρητικότητας.

Στο 95% των αυτοκινήτων, η υγεία της μπαταρίας κυμαίνεται μεταξύ 87% και 97%, δείχνοντας περιορισμένη απώλεια χωρητικότητας.

Mustang Mach-E με πάνω από 160.000 χιλιόμετρα διατηρούν πάνω από το 91% της χωρητικότητας, ενώ αυτές με πάνω από 320.000 χιλιόμετρα έχουν κατά μέσο όρο 88%.

Η συχνή χρήση ταχυφορτιστών DC θα πρέπει να περιορίζεται, καθώς η φόρτιση μέσω φορτιστή AC στο σπίτι είναι προτιμότερη για τη μακροζωία της μπαταρίας.

Η θερμοκρασία και οι συνθήκες χρήσης επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με την αποφυγή έντονης ζέστης να προτείνεται για καλύτερη διατήρηση. Snapshot powered by AI

Πόσο αντέχει τελικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν όσους εξετάζουν την αγορά ενός ηλεκτρικού μοντέλου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα όχημα που σκοπεύουν να κρατήσουν αρκετά χρόνια.

Η Ford επιχειρεί να δώσει απάντηση μέσα από πραγματικά δεδομένα χρήσης, εξετάζοντας την κατάσταση των μπαταριών σε περισσότερες από 36.000 Mustang Mach-E παραγωγής 2021. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν διανύσει συνολικά περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, προσφέροντας μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων για τη συμπεριφορά των μπαταριών σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια κυκλοφορίας, οι μπαταρίες διατηρούν κατά μέσο όρο το 92% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητάς τους. Μάλιστα, στο 95% των αυτοκινήτων που εξετάστηκαν, η κατάσταση υγείας της μπαταρίας κυμαίνεται μεταξύ 87% και 97%.

Πρακτικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απώλεια χωρητικότητας παραμένει σχετικά περιορισμένη, ακόμη και έπειτα από αρκετά χρόνια καθημερινής χρήσης. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλες οι μπαταρίες φθείρονται με τον ίδιο ρυθμό, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες οδήγησης, η θερμοκρασία και οι συνήθειες φόρτισης.

Τι συμβαίνει μετά τα 160.000 και τα 320.000 χιλιόμετρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα που έχουν διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Περισσότερες από 2.000 Mustang Mach-E έχουν ξεπεράσει τα 160.000 χιλιόμετρα με την αρχική τους μπαταρία, η οποία διατηρεί κατά μέσο όρο πάνω από το 91% της χωρητικότητάς της.

Ακόμη πιο ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις περισσότερων από 30 αυτοκινήτων που έχουν συμπληρώσει πάνω από 320.000 χιλιόμετρα. Σε αυτά, οι μπαταρίες διατηρούν κατά μέσο όρο το 88% της αρχικής τους χωρητικότητας.

Η Ford καταγράφει επίσης την περίπτωση μιας Mustang Mach-E του 2022, η οποία έχει διανύσει περισσότερα από 640.000 χιλιόμετρα, εξακολουθώντας να χρησιμοποιεί την εργοστασιακή της μπαταρία.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αντικατάσταση της μπαταρίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των υποψήφιων αγοραστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, πρόκειται για δεδομένα συγκεκριμένου μοντέλου και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της αγοράς.

Πώς επηρεάζει η φόρτιση τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Οι σύγχρονες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχεδιάζονται με ορίζοντα λειτουργίας που μπορεί να ξεπεράσει τη δεκαετία. Η πραγματική τους αντοχή, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρήσης και τις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν.

Η φόρτιση στο σπίτι, μέσω φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), αποτελεί την προτεινόμενη επιλογή για την καθημερινότητα. Αντίθετα, η συχνή χρήση ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος (DC) είναι προτιμότερο να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, όπως στα μεγάλα ταξίδια.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία. Η παρατεταμένη έκθεση σε έντονη ζέστη μπορεί να επιβαρύνει τη μπαταρία, γι' αυτό και η στάθμευση σε σκιερό χώρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μια απλή αλλά χρήσιμη πρακτική.

Παράλληλα, η προετοιμασία της θερμοκρασίας της μπαταρίας πριν από την αναχώρηση, όσο το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή της.

Το βασικό συμπέρασμα από τα στοιχεία της Ford είναι ότι η φθορά της μπαταρίας δεν φαίνεται να εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο συχνά φοβούνται οι οδηγοί. Τουλάχιστον στην περίπτωση της Mustang Mach-E, η πλειονότητα των αυτοκινήτων της έρευνας εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό ποσοστό της αρχικής χωρητικότητας, ακόμη και ύστερα από πέντε χρόνια χρήσης.