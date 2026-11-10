Ρήγμα στην ΕΕ για το 2035: Αντιδράσεις στις πιέσεις Γαλλίας–Γερμανίας για τους κινητήρες καύσης

Snapshot Η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν να μειωθούν οι εκπομπές CO₂ κατά 90% στα νέα αυτοκίνητα από το 2035 χωρίς υποχρέωση αντιστάθμισης του υπόλοιπου 10%, προκαλώντας αντιδράσεις στην ΕΕ.

Κάποιες χώρες ανησυχούν ότι η χαλάρωση των κανόνων μπορεί να καθυστερήσει την ηλεκτροκίνηση και να ενισχύσει την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ιρλανδία προτείνει συμβιβασμό με μείωση 90% και αντισταθμιστικά μέτρα για το υπόλοιπο 10%, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μείωση 87,5% με επιπλέον ποσοστό μέσω χρήσης ευρωπαϊκού χαλύβδινου υλικού.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν το 25% των νέων πωλήσεων παγκοσμίως και υποκαθιστούν ημερησίως 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, πενταπλασιάζοντας την εξοικονόμηση από το 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος ζητά αυστηρούς στόχους για την ηλεκτροκίνηση, τονίζοντας τη σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με αντιδράσεις άλλων κρατών μελών βρίσκεται η κοινή προσπάθεια Γερμανίας και Γαλλίας να χαλαρώσουν περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με ορισμένες κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι μια νέα υποχώρηση θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των Κινέζων κατασκευαστών.

Παρίσι και Βερολίνο συμφώνησαν τον Οκτώβριο να πιέσουν για περιορισμό των εκπομπών CO₂ των νέων αυτοκινήτων κατά 90% από το 2035, χωρίς την υποχρέωση αντιστάθμισης του υπόλοιπου 10%. Η πρόταση πηγαίνει ένα βήμα πέρα από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει την κάλυψη των υπολειπόμενων εκπομπών μέσω εναλλακτικών καυσίμων και υλικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Ως αντάλλαγμα για τη γαλλική υποστήριξη στη χαλάρωση των κανόνων, η Γερμανία συμφώνησε να στηρίξει αυστηρότερες προϋποθέσεις ευρωπαϊκής προέλευσης για προϊόντα που επωφελούνται από δημόσιες επιδοτήσεις και συμβάσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής «Made in Europe».

Η Κίνα στο επίκεντρο της διαφωνίας

Η γαλλογερμανική συμφωνία, ωστόσο, δεν έχει εξασφαλίσει την αποδοχή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Χώρες που υποστηρίζουν την ταχύτερη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θεωρούν ότι η χαλάρωση των στόχων θα μπορούσε να καθυστερήσει τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφήνοντας περισσότερο χώρο στους Κινέζους ανταγωνιστές τους.

Η Ιρλανδία, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχει καταθέσει συμβιβαστική πρόταση, διατηρώντας τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90%, αλλά προβλέποντας αντισταθμιστικά μέτρα για το υπόλοιπο 10%.

Την ίδια ώρα, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ταχθεί υπέρ διαφορετικής ρύθμισης, με μείωση 87,5% και δυνατότητα προσμέτρησης επιπλέον 7,5% μέσω της χρήσης ευρωπαϊκού χάλυβα χαμηλών εκπομπών. Η τελική μορφή των κανόνων παραμένει υπό διαπραγμάτευση.

Ηλεκτρικά οχήματα: Πενταπλάσια εξοικονόμηση πετρελαίου από το 2021

Στη συζήτηση παρεμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Transport & Environment – T&E), παρουσιάζοντας νέα στοιχεία για τη συμβολή της ηλεκτροκίνησης στον περιορισμό της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Πέντε χρόνια μετά τη Διάσκεψη COP26 στη Γλασκώβη, όπου 24 χώρες και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τις πωλήσεις οχημάτων ορυκτών καυσίμων έως το 2040 ή νωρίτερα, η ποσότητα πετρελαίου που υποκαθιστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει υπερπενταπλασιαστεί.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 4,2% του παγκόσμιου στόλου, αλλά πλέον καταλαμβάνουν το 25% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων, έναντι 6,6% το 2021.

Η χρήση τους υποκαθιστά περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, από 215.000 πριν από πέντε χρόνια, ενώ αποτρέπει εκπομπές άνω των 200 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO₂ ετησίως.

Στην εξοικονόμηση συμβάλλουν επίσης τα ηλεκτρικά λεωφορεία και φορτηγά, τα οποία υποκαθιστούν έως 320.000 βαρέλια ημερησίως. Σήμερα αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 5% και το 1% του παγκόσμιου στόλου των κατηγοριών τους.

Με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές, η T&E εκτιμά ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να υποκαθιστούν 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα έως το 2034.

«Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της ζήτησης πετρελαίου», δήλωσε ο ανώτερος διευθυντής της οργάνωσης, Άντονι Φρόγκατ, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας, πέρα από την προστασία του κλίματος.

Η οργάνωση καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν δεσμευτικούς στόχους ηλεκτροκίνησης, προειδοποιώντας ότι η διατήρηση της εξάρτησης από το πετρέλαιο αφήνει τις οικονομίες εκτεθειμένες σε νέες ενεργειακές κρίσεις.