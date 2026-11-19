Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την αναμόρφωση του συστήματος επιδοτήσεων καυσίμων λόγω εκμετάλλευσης από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει μειώσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, επιβαρύνοντας την οικονομία της χώρας.

Η κυβέρνηση εξετάζει τον περιορισμό των επιδοτήσεων και την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, παρά τον κίνδυνο αύξησης του κόστους ζωής.

Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και οι ελλείψεις καυσίμων δυσχεραίνουν τη διατήρηση του δαπανηρού συστήματος επιδοτήσεων.

Η αναθεώρηση των επιδοτήσεων αποτελεί πολιτικό και οικονομικό πρόκληση λόγω της έντονης πίεσης από ακρίβεια, πληθωρισμό και μείωση αγοραστικής δύναμης. Snapshot powered by AI

Σε αναμόρφωση του συστήματος επιδοτήσεων ενέργειας προσανατολίζεται το Ιράν, καθώς ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε συνδυασμό με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, επιβαρύνει ολοένα περισσότερο την οικονομία της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε να μπει τέλος στην εκμετάλλευση των εξαιρετικά χαμηλών τιμών καυσίμων από επιχειρήσεις και ιδιώτες που επωφελούνται από τις κρατικές επιδοτήσεις, την ώρα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Μιλώντας σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, ο Πεζεσκιάν επέκρινε όσους αποκομίζουν κέρδη χάρη στην προνομιακή πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα.

«Πρέπει να σταματήσουμε εκείνους που επωφελούνται από την προνομιακή μεταχείριση. Κάποιοι εκμεταλλεύονται τα δικαιώματα όλων των υπολοίπων. Βάλτε τέλος σε αυτό», δήλωσε.

Για να αναδείξει τις στρεβλώσεις του συστήματος, ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις θερμοκηπίων που αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης έναντι μόλις 300 τομάν ανά λίτρο, περίπου 0,0011 δολαρίων, ενώ στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές που φτάνουν τα τέσσερα δολάρια το κιλό.

Ο Πεζεσκιάν ζήτησε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την αναθεώρηση των επιδοτήσεων να κατευθυνθούν στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Ακόμη και μια μικρή οικονομική βοήθεια έχει σημασία για μια οικογένεια που αναγκάζεται να δανειστεί χρήματα για να αγοράσει ψωμί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στερεύουν τα έσοδα από το πετρέλαιο

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ιρανική οικονομία. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου, στερώντας από την Τεχεράνη μία από τις σημαντικότερες πηγές κρατικών εσόδων.

Την ίδια ώρα, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές από τις πολεμικές επιχειρήσεις και οι χρόνιες ελλείψεις καυσίμων δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη διατήρηση του ιδιαίτερα δαπανηρού συστήματος επιδοτήσεων.

Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον τον περιορισμό των επιδοτήσεων και τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, γνωρίζοντας ωστόσο ότι ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος ζωής.

Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης έχουν ήδη πιέσει σημαντικά τους Ιρανούς πολίτες. Για την κυβέρνηση Πεζεσκιάν, η αναθεώρηση των επιδοτήσεων αποτελεί πλέον ένα δύσκολο πολιτικό και οικονομικό εγχείρημα, σε μια περίοδο που τα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών στενεύουν.

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