Snapshot Η Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο επίθεσης με «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ για οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τη δημιουργία προσχήματος για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι θα ασκήσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας.

Οι πληροφορίες για το πιθανό ιρανικό σχέδιο προέρχονται από δημοσίευμα του CNNi και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αξιόπιστη απειλή κατά του αμερικανικού εδάφους. Snapshot powered by AI

Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών περί ιρανικού σχεδίου για επίθεση με «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον προχώρησε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προσχήματα για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η ιρανική αποστολή χαρακτήρισε τα σχετικά δημοσιεύματα μέρος μιας «σχεδιασμένης εκστρατείας παραπληροφόρησης», με στόχο, όπως υποστήριξε, να δικαιολογηθούν «περαιτέρω επιθετικές ενέργειες και εγκλήματα πολέμου».

«Καμία προπαγάνδα ή παραπληροφόρηση δεν μπορεί να συγκαλύψει μια επιθετική ενέργεια, να νομιμοποιήσει εγκλήματα πολέμου ή να απαλλάξει από τις ευθύνες τους όσους διέπραξαν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε παράλληλα ότι «θα ασκήσει αποφασιστικά το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».

Η αντίδραση έρχεται μετά το δημοσίευμα του CNNi, το οποίο, επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εξετάζουν ενδείξεις για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, με χρήση ραδιολογικής «βρώμικης βόμβας» ή χημικού όπλου.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστη απειλή κατά του αμερικανικού εδάφους.

Διαβάστε επίσης