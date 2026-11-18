Snapshot Το Κουβέιτ δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτιση τους χωρίς αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Οι ΗΠΑ έκαναν αεροπορικά πλήγματα στη νήσο Κεσμ του Ιράν, ως απάντηση σε επίθεση με drones στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν επίθεση με drones σε αμερικανικό σύστημα ραντάρ στο Μπαχρέιν, την τρίτη τέτοια επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες.

Τρία πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, με το δεξαμενόπλοιο Tara Gas να δέχεται δύο επιθέσεις και το πλήρωμά του να το εγκαταλείπει, ενώ ένας Ινδός ναυτικός αγνοείται.

Παρά την κλιμάκωση, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποκλιμάκωση, ενώ στην περιοχή έχει φτάσει τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Snapshot powered by AI

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ώρα που Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν την ανταλλαγή πληγμάτων στον Περσικό Κόλπο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (17/11) ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση εχθρικών drones, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

«Οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην αναχαίτιση εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμυνας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν από πού προήλθαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ούτε ανέφεραν αν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στη νήσο Κεσμ, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε απάντηση για επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μπαχρέιν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι στόχος των πληγμάτων ήταν εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, στο νησί ακούστηκαν πέντε έως έξι εκρήξεις το βράδυ της Τρίτης. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν, Αχμάντ Ναφίσι, υποστήριξε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις ή υποδομές, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε επιφυλακή.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι πραγματοποίησαν επίθεση ακριβείας με drones κατά αμερικανικού συστήματος ραντάρ στην αεροπορική βάση Σεΐχ Ίσα του Μπαχρέιν.

Η Τεχεράνη παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στις επανειλημμένες, όπως υποστηρίζει, παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), ωστόσο, ανακοίνωσε ότι τα ιρανικά drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να προκληθούν ζημιές σε εξοπλισμό ή να υπάρξουν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με ιρανικά drones εναντίον του Μπαχρέιν μέσα σε πέντε ημέρες, έπειτα από αρκετές εβδομάδες σχετικής ηρεμίας.

Νέα χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τρία πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες την Τρίτη, επιχειρώντας να διασχίσουν τα Στενά. Ο αμερικανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει ήδη απομακρύνει τις νάρκες από τις κύριες θαλάσσιες οδούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο δεξαμενόπλοιο Tara Gas, υπό σημαία Παναμά, το οποίο δέχθηκε επίθεση τη Δευτέρα περίπου επτά ναυτικά μίλια βόρεια του Χασάμπ, στο Ομάν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του.

Αρχικά, η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard και οι ινδικές αρχές είχαν αναφέρει ότι και τα 25 μέλη του πληρώματος ήταν ασφαλή. Ωστόσο, το πλοίο φέρεται να δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Ινδού υπουργού Λιμένων, ένας Ινδός ναυτικός αγνοείται.

Επίθεση από άγνωστο βλήμα δέχθηκε τη Δευτέρα και το δεξαμενόπλοιο On Phoenix, επίσης υπό σημαία Παναμά, στα ανοιχτά του Ομάν.

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση, οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν διακοπεί. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε με τον ομόλογό του του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Στην περιοχή έχει ήδη φτάσει και τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Theodore Roosevelt, ενώ την Πέμπτη αναμένεται η τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, με τον πόλεμο στο Ιράν μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας.

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