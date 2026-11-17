Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν πραγματοποίησαν την Τρίτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αμερικανικά μαχητικά έπληξαν εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο νησί Κεσμ, σε αντίποινα για τη στοχοποίηση αμερικανικού προσωπικού και μέσων από το Ιράν.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια.

Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης στο Κεσμ

Το πλήγμα ήταν απάντηση σε επιθετικές ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικού προσωπικού και μέσων, δήλωσε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

«Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικά μαχητικά χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας για να πλήξουν, στο πλαίσιο αυτοάμυνας, εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο νησί Κεσμ», δήλωσε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

«Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επιθετικές ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης που στόχευαν αμερικανικό προσωπικό και μέσα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε υψηλή επιφυλακή και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία των Αμερικανών σε ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού, το στοχευμένο πλήγμα φέρεται να αποτελεί απάντηση στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν.

Η CENTCOM δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει δημοσιογράφους για τα πλήγματα, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παραμείνει αδρανής όσο το Ιράν προβαίνει σε εχθρικές ενέργειες κατά αμερικανικών μέσων και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Τρία αεροπλανοφόρα και 53.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή

Η πρόσφατη άφιξη του USS Theodore Roosevelt στην Αραβική Θάλασσα αποτελεί ένδειξη ότι η CENTCOM πιθανότατα προετοιμάζεται για κλιμάκωση, αν όχι για ανοιχτό πόλεμο με το Ιράν.

Συνολικά, τρία αεροπλανοφόρα και 53.000 στρατιωτικοί επιχειρούν πλέον στη Μέση Ανατολή.

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