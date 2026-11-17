Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει «τίμημα που καμία χώρα δεν έχει πληρώσει ποτέ» αν επιτεθεί με «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Ο Τραμπ ξεκίνησε ασιατική περιοδεία που περιλαμβάνει ιστορική συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας.

Στην τριμερή συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως τα πυρηνικά, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν στην ιστορική συνάντηση. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει «τίμημα που καμία χώρα δεν έχει πληρώσει ποτέ», εάν ευσταθούν οι πληροφορίες περί σχεδίου επίθεσης στην Ουάσιγκτον με «βρόμικη βόμβα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε την Τρίτη στη Μανίλα, πρώτο σταθμό της ασιατικής περιοδείας του, η οποία περιλαμβάνει μια ιστορική συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για ρεπορτάζ του CNN, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν καταρτίζει σχέδια επίθεσης στην Ουάσιγκτον με «βρόμικη βόμβα» ή χημικά όπλα. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας».

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ απάντησε στο δημοσίευμα με αυστηρή προειδοποίηση:

«Εάν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, θα πληρώσουν τίμημα που καμία χώρα δεν έχει πληρώσει ποτέ. Ελπίζω να μην υπάρχει. Αλλά το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, γιατί είναι τρελοί».

Το ενδιαφέρον της περιοδείας επικεντρώνεται κυρίως στην πρώτη τριμερή συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ο πόλεμος στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης