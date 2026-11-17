Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές για ιρανικό σχέδιο χρήσης χημικών όπλων στην Ουάσιγκτον.

Τα σενάρια περί μυστικών πυραυλικών βάσεων κάτω από φράγματα απορρίφθηκαν ως ψευδή.

Οι ισχυρισμοί αποδόθηκαν σε προπαγάνδα με «ισραηλινό αποτύπωμα» και χαρακτηρίστηκαν «σκουπίδια».

Ο Αραγτσί κάλεσε να σταματήσει η προπαγάνδα τύπου πολέμου παρόμοια με αυτήν κατά του Ιράκ. Snapshot powered by AI

Την οργισμένη αντίδραση του Ιράν προκάλεσαν τα πρόσφατα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το Ιράν σε ακραία σενάρια επίθεσης κατά των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 24ωρα, χαρακτηρίζοντάς τες ευθέως ως «σκουπίδια».

Όπως τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, τις τελευταίες 72 ώρες φιλοϊσραηλινά μέσα ενημέρωσης «μεταδίδουν» ότι η Τεχεράνη υποτίθεται πως σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουάσιγκτον (DC), ενώ παράλληλα κατασκευάζει μυστικές πυραυλικές βάσεις κάτω από φράγματα.

Ο Αραγτσί απάντησε με σκληρή γλώσσα σε αυτούς τους ισχυρισμούς, συνδέοντάς τους ευθέως με το Τελ Αβίβ. «Γλιτώστε μας από την προπαγάνδα τύπου πολέμου του Ιράκ, ειδικά όταν έχει παντού πάνω της ισραηλινά αποτυπώματα. Κανείς δεν την πιστεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

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