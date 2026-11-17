Εκρήξεις στο νησί Κεσμ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Το συγκεκριμένο νησί έχει γίνει στόχος αμερικάνικων δυνάμεων και στο παρελθόν
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- Κατοίκοι του νησιού Κεσμ ανέφεραν πολλές εκρήξεις στα βορειοδυτικά της πόλης Κεσμ.
- Παρατηρήθηκε καπνός στον ουρανό πάνω από το νησί Κεσμ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.
Κάτοικοι του νησιού Κεσμ του Ιράν ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις που προέρχονταν από τα βορειοδυτικά της πόλης Κεσμ. Τις μαρτυρίες τους επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Επίσης, παρατηρήθηκε καπνός στον ουρανό πάνω από το νησί, το οποίο βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Fars.
Το συγκεκριμένο νησί έχει γίνει στόχος αμερικάνικων δυνάμεων και στο παρελθόν, καθώς θεωρείται ότι έχει κομβικό ρόλο για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
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