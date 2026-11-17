Snapshot Το 2027 αναμένεται η προεδρική κούρσα των ΗΠΑ να επηρεαστεί από μια πιθανά επιθετική εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύγκρουση στο Ιράν θα συνεχίσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και να εδραιώνει το καθεστώς της χώρας.

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει ακόμα μια θερμότερη χρονιά το 2027.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε αύξηση κυβερνοεπιθέσεων και θα δημιουργήσει οικονομικούς κινδύνους λόγω υπερτιμημένων μετοχών και αυξημένου χρέους.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ειδικά με πιθανή νίκη της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, μπορεί να επιβραδύνει τη γαλλογερμανική συνεργασία στην ΕΕ. Snapshot powered by AI

Το βρετανικό περιοδικό The Economist κυκλοφόρησε το ετήσιο ένθετο προβλέψεων με τίτλο «The World Ahead» και δημοσίευσε το παραδοσιακό εξώφυλλό του, καθώς και ένα άρθρο του συντάκτη, Tom Standage, σχετικά με τις βασικές τάσεις στην παγκόσμια πολιτική, την επιστήμη και τη δημόσια ζωή το 2027.

Ο Standage εντόπισε τις ακόλουθες βασικές τάσεις για το 2027:

1. Η προεδρική κούρσα των ΗΠΑ και το υπόλοιπο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δημοσιογράφος υπονοεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδειχθεί θυμωμένος, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, αναλαμβάνοντας κάποιο είδος στρατιωτικής περιπέτειας.

2. Η απουσία λύσης στο ιρανικό ζήτημα. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρόσωπο της περιφερειακής πολιτικής αλλάζει και το ίδιο το καθεστώς στο Ιράν εδραιώνει την εξουσία του.

3. Περαιτέρω κλιματική αλλαγή. Το 2027 θα είναι μια ακόμη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.

4. Ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα ολόκληρο κύμα κυβερνοεπιθέσεων.

5. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, κάτι που «θα μπορούσε να επιβραδύνει τη γαλλογερμανική μηχανή που τροφοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση».

6. Η απειλή επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν.

7. Συνέχιση των διαστημικών προγραμμάτων. Οι εκτοξεύσεις στο διάστημα θα γίνουν φθηνότερες, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εκτόξευση ιδιωτικών διαστημικών σταθμών και την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε τροχιά.

Η απειλή της οικονομικής κρίσης και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Συνολικά, το ειδικό ένθετο περιέχει πλούσιο υλικό σχετικά με την απειλή της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές συνέπειες της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Σε όλες τις πλούσιες χώρες, οι σπάταλες δημοσιονομικές πολιτικές, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και ο ανανεωμένος πληθωρισμός λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας θα οδηγήσουν σε αυξημένο κρατικό δανεισμό. Η αύξηση των επιτοκίων θα ασκήσει πίεση στις εταιρείες και τα νοικοκυριά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Κάτι πρέπει να σπάσει κάπου», προβλέπει το δημοσίευμα.

Αναμένει ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αυξήσει διάφορους κινδύνους για τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της απειλής κατάρρευσης της χρηματιστηριακής αγοράς λόγω διόρθωσης των υπερτιμημένων τιμών των μετοχών των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η πιθανότητα κατάρρευσης θα αυξηθεί καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν μεγαλύτερο χρέος σε πολύπλοκες και αδιαφανείς συμφωνίες. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στις αγορές, τα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα τροφοδοτήσουν ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων. Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις θα ανησυχούν για τους πολιτικούς κινδύνους για τις αλυσίδες εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας ή κατανάλωση ενέργειας και νερού στα κέντρα δεδομένων δεν υποστηρίζονται από δεδομένα. Η αρνητική αντίδραση αντανακλά φόβους για τις αντιληπτές συνέπειες, όχι για πραγματικές», αναφέρει το άρθρο.