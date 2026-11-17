Snapshot Ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος Βρετανός τουρίστας που έσπασε χρυσό άγαλμα του Ιησού στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 11 Νοεμβρίου, ενώ ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα μέσω βίντεο ασφαλείας και έχει κατασχέσει το διαβατήριό του.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια για βεβήλωση τόπου δημόσιας λατρείας.

Ο άνδρας έχει ενημερωθεί επίσημα ότι θεωρείται ύποπτος για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που έσπασε ένα χρυσό άγαλμα του Ιησού έξω από εκκλησία στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με τη The Sun, πρόκειται για έναν 37χρονο Βρετανό τουρίστα, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη χώρα για διακοπές και βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου, ενώ με βάση ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε ο ιερέας του Ιερού Ναού της Θείας Ελεημοσύνης (Dievo Gailestingumo šventovė) στην Παλιά Πόλη του Βίλνιους, ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατά το βαρύ άγαλμα και να περπατάει στους δρόμους της πόλης, ενώ βρίσκεται μαζί με έναν φίλο του. Αφού του πέφτει από τα χέρια και σπάει, ακούγεται να λέει ότι «πρέπει να φύγουμε τώρα».

Ο 37χρονος κινδυνεύει πλέον με ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για βεβήλωση ενός «τόπου δημόσιας λατρείας». Η αστυνομία του Βίλνιους δήλωσε ότι στον άνδρα έχει εκδοθεί ειδοποίηση ότι θεωρείται ύποπτος για το περιστατικό και έχει κατασχεθεί το διαβατήριό του.

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