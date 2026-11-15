Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

Η αστυνομία της Λιθουανίας διεξάγει έρευνα, μετά τη δημοσίευση από έναν ιερέα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ένας άνδρας, που θεωρήθηκε ότι κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, να κρατά και στη συνέχεια να σπάει ένα άγαλμα του Χριστού.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που τραβήχτηκε το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου, δείχνει τον κατά τα φαινόμενα μεθυσμένο άνδρα να κρατά ένα χρυσό άγαλμα του Ιησού από την εκκλησία του Ιερού Ναού της Θείας Ελεημοσύνης (Dievo Gailestingumo šventovė) στην Παλιά Πόλη του Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας, πριν αυτό σπάσει και καταρρεύσει σε κομμάτια.