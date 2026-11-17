Snapshot Το 18 μηνών βρέφος πέθανε στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου αφού κατάπιε βενζίνη.

Ο πατέρας του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση εκφράζοντας τον πόνο του για τον χαμό του παιδιού του.

Η κηδεία του μικρού Ζαχαρία θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αλικαρνασσό. Snapshot powered by AI

Σε μεγάλο πόνο έχουν βυθιστεί οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που πέθανε στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όταν διέφυγε από την προσοχή τους και κατάπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι τους.

Ο πατέρας του μικρού Ζαχαρία, σε μία σπαρακτική ανάρτηση, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους τη στεναχώρια του.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα», γράφει στην ανάρτησή του ο πατέρας του βρέφους.

Τα λόγια του «συνοδεύονται» από μία φωτογραφία με το κηδειόχαρτο του βρέφους - στο οποίο φαίνεται χαμογελαστό.

Σημειώνεται πως η κηδεία του μικρού Ζαχαρία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 16:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αλικαρνασσό.

Τι υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

Εν τω μεταξύ, όπως είχε δημοσιεύσει το cretalive, η μητέρα του βρέφους φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε τοποθετήσει το μπουκαλάκι με τη βενζίνη στο ντουλάπι του μπάνιου, καθώς το χρησιμοποιούσε για καθαριστικές εργασίες.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, απομακρύνθηκε για ελάχιστο χρόνο προκειμένου να πλύνει τα χέρια της και, όταν κοίταξε ξανά το παιδί, εκείνο είχε ήδη πιει μια γουλιά από το περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο γεγονός ότι το μπουκαλάκι διέθετε πώμα ασφαλείας.

Ο 37χρονος πατέρας απουσίαζε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού. Ενημερώθηκε τηλεφωνικά για όσα είχαν συμβεί και έσπευσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε μεταφερθεί το παιδί.

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