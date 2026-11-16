Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

Snapshot Η μητέρα δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη ενώ εκείνη πήγε στην τουαλέτα και το παιδί ήπιε βενζίνη χωρίς να το αντιληφθεί.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι γονείς συνελήφθησαν και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/11) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα παιδί μόλις 18 μηνών φέρεται να ήπιε βενζίνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η μητέρα φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν εκείνη απομακρύνθηκε για να πάει στην τουαλέτα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, την ώρα που έπλενε τα χέρια της, το παιδί πλησίασε ένα χαμηλό ντουλάπι, όπου η οικογένεια φύλασσε ένα μπουκάλι με καθαρή βενζίνη, και κατάφερε να πιει μικρή ποσότητα χωρίς να το αντιληφθεί. Η κατάποση αποδείχθηκε μοιραία.

Το βρέφος διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το ιατρικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα, ωστόσο δεν κατάφερε να το κρατήσει στη ζωή.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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