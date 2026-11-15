Ηράκλειο: Πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και έμειναν χωρίς… βενζίνη – Επιτήδειοι κλέβουν τα καύσιμα από αυτοκίνητα

Snapshot Αυτοκίνητα που σταθμεύουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν πέσει θύματα κλοπής καυσίμων από αγνώστους.

Οι ιδιοκτήτες διαπιστώνουν την απώλεια βενζίνης όταν επιστρέφουν στα οχήματά τους μετά από επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και έχουν προκαλέσει ανησυχία σε πολίτες και εργαζόμενους.

Ένα από τα θύματα δημοσίευσε φωτογραφίες των κλοπών στα social media για να ενημερώσει το κοινό. Snapshot powered by AI

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Στο στόχαστρο αγνώστων φαίνεται πως έχουν μπει αυτοκίνητα που σταθμεύουν στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες τους να διαπιστώνουν, όταν επιστρέφουν, ότι έχουν κάνει… φτερά τα καύσιμα από τα ρεζερβουάρ τους.

Πρόκειται για πολίτες που επισκέπτονται το νοσοκομείο είτε για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις είτε για να βρεθούν στο πλευρό κάποιου δικού τους ανθρώπου που νοσηλεύεται.

Μάλιστα ένα από τα θύματα ανέβασε και τις σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες και στους εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από patris.gr

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