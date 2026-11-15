Αργολίδα: ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτισσα στη Νέα Κίο

Snapshot Στη Νέα Κίο, ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτισσα σε πάρκινγκ κοντά στο λιμάνι, προκαλώντας σοβαρό ατύχημα.

Η ποδηλάτισσα εκτινάχθηκε, έσπασε το παρμπρίζ και κατέληξε στην οροφή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Την πρώτη βοήθεια παρείχαν τραυματιοφορείς με τη συνδρομή ανδρών της ΟΠΚΕ.

Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 15/11 στο λιμάνι της Νέας Κίου, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών.

Όπως αναφέρει το argolika.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε στο πάρκινγκ του λιμανιού (πίσω από το περίπτερο) ποδήλατο στο οποίο επέβαινε γυναίκα.

Το ποδήλατο βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και η ποδηλάτισσα εκτινάχθηκε σπάζοντας το παρμπρίζ και καταλήγοντας στη συνέχεια στην οροφή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο του ατυχήματος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματιοφορείς με τη συνδρομή ανδρών της ΟΠΚΕ προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν την τραυματία στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

Για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί έρευνα το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών.

Δείτε επίσης βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

Διαβάστε επίσης