Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη

Snapshot Παιδί περίπου ενάμιση έτους στο Ηράκλειο πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, το παιδί δεν επανήλθε.

Οι ακριβείς συνθήκες της επαφής του παιδιού με τη βενζίνη παραμένουν άγνωστες.

Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία και την οικογένεια του παιδιού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό με το μικρό παιδί που φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το παιδί, ηλικίας περίπου ενάμιση έτους, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνια του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του βρίσκονταν παρόντες όταν οι γιατροί προχώρησαν στην πρώτη προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Διαβάστε επίσης