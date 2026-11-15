Ηράκλειο: Αγωνία για παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Snapshot Ένα παιδί λίγο πάνω από ενός έτους στο Ηράκλειο κατάπιε βενζίνη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ το επανέφεραν μετά από καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και το διασωλήνωσαν.

Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι επόμενες ώρες κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη. Snapshot powered by AI

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού που φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ κατάφεραν να το επαναφέρουν έπειτα από προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για αγοράκι λίγο παραπάνω από ενός έτους, το οποίο φέρεται να κατάπιε βενζίνη κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου η κατάσταση της υγείας του κινητοποίησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί.

Παρά την επιτυχή προσπάθεια ανάνηψης, η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να προκαλεί εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία.

Το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη.

Διαβάστε επίσης