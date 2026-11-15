Κρήτη: Μοναδικό στιγμιότυπο γερακίνας να πετά μέσα στην ομίχλη στα Αστερούσια - Βίντεο

Snapshot Ένα βίντεο από τα Αστερούσια της Κρήτης δείχνει γερακίνα να πετά μέσα στην πρωινή ομίχλη με φόντο τα βουνά.

Η γερακίνα είναι ένα άγριο αρπακτικό που συναντάται συχνά στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Τα γεράκια περνούν πολλές ώρες ακίνητα για να εντοπίσουν θηράματα, αλλά φοβούνται εύκολα από την παρουσία ανθρώπων.

Το βίντεο προσφέρει μια σπάνια και κοντινή ματιά στη φυσική συμπεριφορά του αρπακτικού στο φυσικό του περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τα Αστερούσια της Κρήτης αποτυπώνει μία γερακίνα στην πρωινή ομίχλη, με φόντο τα επιβλητικά βουνά.

Το βίντεο αναδεικνύουν τα neakriti, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τον φυσικό πλούτο του νησιού και το άγριο αρπακτικό. Το βίντεο τραβήχτηκε πολύ νωρίς το πρωί, με το τοπίο να είναι θολό από την ομίχλη, ενώ στο βάθος φαίνονται τα εντυπωσιακά βουνά.

Το αρπακτικό πουλί έχει μεγάλο πληθυσμό στην Κρήτη, ενώ συναντάται συχνά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα γεράκια περνούν πολλές ώρες ακίνητα σε κλαδιά ή στύλους προκειμένου να εντοπίσουν τα θηράματά τους, ωστόσο φοβούνται εύκολα στη θέα των ανθρώπων.

Το μοναδικό στιγμιότυπο αποτυπώνει την εντυπωσιακή φύση του αρπακτικού από κοντινή απόσταση.

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