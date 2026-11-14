Κύπρος: «Μαγικό» σκηνικό στο Ακρωτήρι με την επιστροφή του σπάνιου μαύρου φλαμίνγκο «Μέλανη»

Snapshot Το σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο «Μέλανη» επέστρεψε στην αλυκή Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Περισσότερα από 1.000 φλαμίνγκο έχουν επιστρέψει στην περιοχή μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Η παρουσία της «Μέλανης» προσφέρει μοναδικό θέαμα στους φυσιολάτρες.

Η φωτογραφία της «Μέλανης» δημοσιοποιήθηκε από τον Δημήτρη Μπουνταγκίδη στο Facebook. Snapshot powered by AI

Το σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο «Μέλανη» επέστρεψε στην αλυκή Ακρωτηρίου στην Κύπρο προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους φυσιολάτρες.

Μαζί με τη «Μέλανη», περισσότερα από 1.000 φλαμίνγκο έχουν επιστρέψει στην περιοχή μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, όπως αναφέρει το κυπριακό Sigma.

Η φωτογραφία της «Μέλανης» δημοσιοποιήθηκε από τον Δημήτρη Μπουνταγκίδη στο Facebook.

Δείτε τη Μέλανη:

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