Από την Κέα στη Νάξο χάρη σε μία ανθρώπινη αλυσίδα: Η συγκινητική διάσωση ενός φλαμίνγκο

Η περιπέτεια ενός φλαμίνγκο στις Κυκλάδες – Από την Κέα στη Νάξο για να σωθεί

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Από την Κέα στη Νάξο χάρη σε μία ανθρώπινη αλυσίδα: Η συγκινητική διάσωση ενός φλαμίνγκο
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στις Κυκλάδες για ένα τραυματισμένο και εξασθενημένο φλαμίνγκο, με ανθρώπους από την Κέα, τη Σύρο και τη Νάξο να συνεργάζονται προκειμένου αυτό να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Το φλαμίνγκο εντοπίστηκε πριν από μερικές ημέρες από επισκέπτες σε παραλία της Κέας. Το μοναχικό πτηνό ήταν εμφανώς εξασθενημένο και δεν μπορούσε να πετάξει. Η προσπάθεια για τη διάσωση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απομακρυνόταν συνεχώς προς τη θάλασσα.

Τελικά, οι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν, κατάφεραν να το περισυλλέξουν και ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι διάσωσης. Με τη βοήθεια συνεργάτιδας της ομάδας, το φλαμίνγκο μεταφέρθηκε μέσω Σύρου στη Νάξο, όπου η ομάδα του Naxos Island Wildlife Protection ανέλαβε την περίθαλψη.

Κατά την άφιξη, το πτηνό ήταν πολύ αδύναμο, ενώ, έφερε και τραύμα στον καρπό του φτερού. Η θεραπεία ξεκίνησε άμεσα, με στόχο αρχικά να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να μπορέσει να σταθεί ξανά όρθιο. Στο τραυματισμένο φτερό τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Τα νέα, μία εβδομάδα αργότερα, είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης, το φλαμίνγκο βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση και έχει αρχίσει να τρέφεται μόνο του.

Το επόμενο στάδιο της περίθαλψης προβλέπει τη μεταφορά στην Πάρο, στο Αλκυόνη – Aegean Wildlife Hospital, όπου θα φιλοξενηθεί σε μεγαλύτερο χώρο μαζί με άλλα πτηνά του είδους του. Αναμένεται εκεί να συνεχίσει την αποκατάσταση, με την ελπίδα ότι θα ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του και θα μπορέσει να επιστρέψει στο μεταναστευτικό του ταξίδι.

Πριν από την αναχώρηση, πάντως, το φλαμίνγκο «πόζαρε» στον φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας μερικές εντυπωσιακές εικόνες στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του.

Η διάσωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών νησιών. Από την Κέα μέχρι τη Σύρο και από εκεί στη Νάξο και την Πάρο, μία ανθρώπινη αλυσίδα κινητοποιήθηκε για να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε ένα τραυματισμένο άγριο πτηνό.

Η ομάδα του Naxos Island Wildlife Protection ευχαρίστησε τους ανθρώπους στην Κέα για την προσπάθεια περισυλλογής του φλαμίνγκο, καθώς και τη φίλη της οργάνωσης, Σοφία, από τη Σύρο, η οποία συνέβαλε στη μεταφορά του πτηνού.

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