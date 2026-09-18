Ο Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στα μέσα CNN, MS Now και Politico λόγω ισχυρισμών για ψευδή καλύψη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει το δικαίωμα να αποκλείει μέσα που θεωρεί ότι δημοσιεύουν ψέματα και προειδοποίησε για περαιτέρω αποκλεισμούς.

Επανέλαβε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα και ανέφερε επικείμενη καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Η απόφαση αυτή ήρθε σε πολιτικά δύσκολη περίοδο για τον Τραμπ, με πτώση της δημοτικότητας και ανησυχίες για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Προηγούμενα, ο Τραμπ είχε αποκλείσει και το πρακτορείο Associated Press από το Οβάλ Γραφείο για διαφωνίες σχετικά με την ονομασία γεωγραφικών περιοχών. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε απόψε ότι έχει «το δικαίωμα» να απαγορεύει τα μέσα ενημέρωσης που δεν θεωρεί «έντιμα», λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Politico.

«Νομίζω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να τα απομακρύνει αν γράφουν συνεχώς ψεύδη», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Η χώρα μας πρέπει να έχει έντιμες πληροφορίες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την απειλή ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση και σε άλλα μέσα, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποια.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» και προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μμε και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησεογραφίας εκ μέρους τους.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις ΗΠΑ».

Τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα, ο ενημερωτικός ιστότοπος και η Εθνική Λέσχη Τύπου (National Press Club) δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ έχει προτρέψει κατ’ επανάληψη τα τηλεοπτικά κανάλια να κόψουν κωμωδίες ή ειδησεογραφικά προγράμματα που δεν του αρέσουν ή αστειεύτηκαν σε βάρος του ή έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνησή του. Ζήτησε επίσης από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να αφαιρέσει τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών, αφού επέκρινε την ειδησεογραφική κάλυψή τους ή άλλα προγράμματα.

Πρόσφατα, ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press από το Οβάλ Γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού.

Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες της οποίας δεν είναι σαφείς προς το παρόν, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοτικότητά του έχει πέσει, λόγω του υψηλού κόστους ζωής και της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί επικρίνουν επίσης την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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