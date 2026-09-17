«Ιστορικό βήμα»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει αμερικανική στρατιωτική βάση στην Πολωνία

Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται να μπαίνει η ίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε αναρτησή του στο Τruth Social έκανε λόγο για ουσιαστική εξέλιξη στις σχετικές διαβουλεύσεις, αποδίδοντας τα εύσημα στην ηγεσία του Πολωνού προέδρου, Κάρολ Ναβρότσκι. Υπογράμμισε δε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η ακριβής τοποθεσία της νέας εγκατάστασης του αμερικανικού στρατού θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ένα ιστορικό βήμα που ενισχύει τη στρατηγική συμμαχία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βαρσοβία.

Το παρασκήνιο της αμερικανικής παρουσίας

Το ενδεχόμενο μιας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία αποτελεί πάγιο αίτημα της πολωνικής πλευράς τα τελευταία χρόνια. Η Βαρσοβία επιδιώκει σταθερά την ισχυροποίηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έχοντας προτείνει επανειλημμένα τη χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών για τη φιλοξενία αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, οι διεθνείς ισορροπίες και οι απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης καθιστούν το εγχείρημα σύνθετο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες γύρω από το ακριβές μέγεθος της δύναμης, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης ή το είδος του στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μεταφερθεί στην πολωνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη δήλωση του Τραμπ, τα επόμενα βήματα και οι επίσημες ανακοινώσεις για την τοποθεσία αναμένονται στο άμεσο διάστημα.

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