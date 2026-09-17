Σύρος: Εισροή υδάτων σε καταμαράν – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες
Οι επιβαίνοντες του καταμαράν διασώθηκαν από αλιευτικό και πλωτό σκάφος του Λιμενικού
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- Στην θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Σύρου σημειώθηκε εισροή υδάτων σε καταμαράν ελληνικής σημαίας με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.
- Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
- Δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και ένα αλιευτικό σκάφος συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.
- Δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύρου και οι υπόλοιποι οκτώ στο λιμάνι της Νάξου.
- Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι δέκα αλλοδαποί επιβαίνοντες καταμαράν ελληνικής σημαίας, στο οποίο σημειώθηκε εισροή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Σύρου.
Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων.
Δύο από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύρου, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ επιβιβάστηκαν στο αλιευτικό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νάξου.
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
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