Βρετανία: Νέες αποκαλύψεις για το πώς αντέδρασε ο βασιλιάς Κάρολος όταν έμαθε για την Νταϊάνα

Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος φαινόταν «ενθουσιασμένος» όταν του μίλησε στο τηλέφωνο λίγο μετά το θάνατό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997

Ειρήνη Κοστιούκ

Βρετανία: Νέες αποκαλύψεις για το πώς αντέδρασε ο βασιλιάς Κάρολος όταν έμαθε για την Νταϊάνα
ΚΟΣΜΟΣ
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Αναταράξεις στο βρετανικό Παλάτι έχει προκαλέσει το νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος «έκανε λες και κέρδισε το λαχείο», όταν έμαθε για τον θάνατο της πρώην συζύγου του.

Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος φαινόταν «ενθουσιασμένος» όταν του μίλησε στο τηλέφωνο λίγο μετά το θάνατό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

«(σ.σ. Εκείνο το βράδυ) το τηλέφωνο μου χτυπούσε συνεχώς. Ο πρίγκιπας Κάρολος με πήρε καθώς ανέβαινα τα σκαλιά. Σε αντίθεση με τους άλλους που με είχαν καλέσει, οι οποίοι ήταν συγκλονισμένοι και μόλις που μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να προσφέρουν βοήθεια, εκείνος ακουγόταν υπερβολικά ευτυχισμένοςσαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί τότε».

βασιλιάς Κάρολος κόμης Σπένσερ

Σε αυτή την φωτογραφία της 6ης Σεπτεμβρίου 1997, από αριστερά, ο πρίγκιπας Φίλιππος της Βρετανίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο κόμης Σπένσερ, ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Κάρολος περπατούν έξω από το Αβαείο του Γουέστμινστερ κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής της πριγκίπισσας Νταϊάνας, πριγκίπισσας της Ουαλίας

ΑΡ

Και συνέχισε: «Μου είπε ότι είχε ενημερώσει τον Ουίλιαμ και τον Χάρι για το θάνατο της μητέρας τους, εκείνο το πρωί όσο εκείνοι βρίσκονταν στα δωμάτιά τους στο Μπάλμοραλ. Όλα όσα έλεγε ακούγονταν παράξενα ψύχραιμα, δεδομένης της τεράστιας έκτασης της τραγωδίας».

Εξηγώντας, γιατί πιστεύει ότι ο τότε πρίγκιπας αντέδρασε τόσο ψύχραιμα, είπε: «Κοιτάζοντας πίσω τώρα, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα πρέπει να ήταν να σκεφτεί περισσότερο πώς αυτό το γεγονός θα τον ελευθέρωνε να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά να θρηνήσει την απώλεια εκείνης που δεν αγαπούσε. Μπορεί να είναι δύσκολο να νιώσει κανείς μεγάλη συμπάθεια για έναν πρώην σύζυγο, ή για όσους τον αγαπούν βαθιά, μετά από ένα πικρό διαζύγιο».

Παράλληλα, ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος του είπε ότι η αδελφή του θα ξεχαστεί σύντομα μετά τον θάνατό της.

Diana At Highgrove

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Σε μία σπάνια κίνηση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε στους ισχυρισμούς του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λέγοντας: «Το πένθος θολώνει τη λογική». «Αν και, κατ’ αρχήν, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια», έγραψε το παλάτι.

Αναταράξεις έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι πιθανότατα γνώρισε για το περιεχόμενο του βιβλίου του θείου του, και ότι οι αποκαλύψεις αυτές δεν τον εξέπληξαν. Ο ίδιος ο Δούκας του Σάσεξ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε την ζωή της στις 31 Αυγούστου του 1997, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Φαγιέντ και τον σοφέρ της Ανρί Πολ. Ο σωματοφύλακάς τους, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε από τη συντριβή.

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