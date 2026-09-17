Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη της Σοφία για την ονομαστική της εορτή

Snapshot Μαρέβα Γκραμπόφσκι ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της Σοφία για την ονομαστική της εορτή μέσω Instagram.

Η ευχή συνοδεύτηκε από ένα τρυφερό και σύντομο μήνυμα αγάπης και περηφάνιας.

Η ανάρτηση εκφράζει την ιδιαίτερη σχέση και τη στοργή της μητέρας προς την κόρη της.

Η ονομαστική εορτή της Σοφίας γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μια τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της, Σοφία, έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι με αφορμή την ονομαστική της εορτή σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και την περηφάνια που νιώθει για εκείνη.

«Χρόνια Πολλά Fosaki μου. Είμαι πολύ περήφανη για εσένα. Love you to the moon and back», έγραψε χαρακτηριστικά.

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