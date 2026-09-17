Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ-Τι είπε για Τουρκία, επίδομα θέρμανσης, εκλογές

Όλα όσα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 

Μάνος Χατζηγιάννης

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ-Τι είπε για Τουρκία, επίδομα θέρμανσης, εκλογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Δεν προβλέπεται άμεση συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά μπορεί να οργανωθεί τελευταία στιγμή, ενώ η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις τουρκικές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση χωρίς ανταγωνισμό δηλώσεων.
  • Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σημαντική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, με οριζόντια αύξηση επιδόματος, επαναφορά πλαφόν στα κέρδη εταιρειών και επέκταση μέτρων στο diesel τον Οκτώβριο.
  • Η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής σε διεθνές περιβάλλον αναταραχής, με φθηνότερο δανεισμό από Ιταλία και Γαλλία, και επαρκή τροφοδοσία καυσίμων μέσω εγχώριων διυλιστηρίων.
  • Μετά τις εκλογές, είναι κρίσιμο να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση για αυτοδυναμία.
  • Δεν προγραμματίζονται περικοπές στα επιδόματα ανεργίας, αντίθετα θα γίνουν πιο ανταποδοτικά και θα ενισχυθούν για να υποστηρίξουν την επανένταξη στην εργασία.
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Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ.

«Δεν προβλέπεται αυτή την στιγμή συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά μας», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι νωρίτερα θα βρεθεί στην Καλιφόρνια. «Αλλά πολλές φορές μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κανονιστεί και την τελευταία στιγμή».

«Υπάρχει σχετική επιδείνωση όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες χωρίς να ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά να γίνει διάκριση σε όσα ακουγονται στα ΜΜΕ και στις επίσημες θέσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση. Δεν θα μπούμε σε ανταγωνισμό δηλώσεων. Εμείς δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές».

«Είμαστε γείτονες, επιδιώκουμε καλές σχέσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τα 12νμ απάντησε: «Είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει».

«Η καλύτερη προστασία των ελληνικών νησιών είναι η ενίσχυση των Ακριτών», είπε για την επίσκεψη στο Καστελόριζο. Πρόσθεσε ότι σύντομα αρχίζει και η υπόθεση του καλωδίου υποστηρίζοντας ότι η γαλλική εταιρεία δεν θα έμπαινε σε ένα έργο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

«Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνικά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει», είπε ο πρωθυπουργός. «Υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά».

Εκλογές και αυτοδυναμία

«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης με το δικό του τρόπο το είπα από τη ΔΕΘ. Είναι σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση. Δεν είναι παντελώς αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης είναι η ΝΔ. Δεν είναι εκβιαστικό είναι ρεαλιστικό», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Σημείωσε επίσης ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις μας υποεκτιμούσαν αλλά φτάσαμε στην αυτοδυναμία.

Περί οικονομίας και ενίσχυσεις - «Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας»

«Η Ελλάδα στο περιβάλλον αναταραχής είναι μια εξαίρεση. Είναι πολύ πιο ασφαλής από άλλες χώρες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την παγκόσμια αστάθεια.

«Η Ελλάδα έχει διυλιστήρια οπότε σε επίπεδο ασφάλειας είμαστε θωρακισμένοι. Δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από καύσιμα. Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Θα γίνουν εξαγγελίες, θα υπάρξει σημαντική στήριξη, θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο. Και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εξετάζουμε να επαναφέρουμεπ λαφόν στα περιθώρια κέρδους, τελικά στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο κόστος της θέρμανσης», ανέφερε.

«Σίγουρα επέκταση για το diesel το μήνα Οκτώβριο», είπε ακόμη.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εξαίρεση σε μια διεθνή οικονομική κρίση. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους, όπως αυτή που αντιμετώπισε την περασμένη δεκαετία», διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την οικονομία πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα απόθεμα ευημερίας που πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες»

Για τον κατώτατο μισθό είπε: «Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας», παρουσιάζοντας στοιχεία της Eurostat.

«Η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια. Αυτά που τάζει η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ είναι λόγια του αέρα»

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας». «Θα ενισχύσουμε το κατοχυρωμένο επίδομα ανεργίας», πρόσθεσε.

Δημοσκοπήσεις

Για τις χθεσινές δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο που δεν υπάρξει αυτοδυναμία σχολίασε: «Δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνάει 7,5 χρόνια να προηγείται με τόση διαφορά. Οι πολίτες εμπιστεύονται τη ΝΔ με μεγάλη διαφορά. Ο δεύτερος και ο τρίτος μαζί δεν συμπληρώνουν το ποσοστό της ΝΔ. Μίλησα για απουσία εναλλακτικής πρότασης. Δηλαδή που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Θα κρατήσω μόνο από τις μετρήσεις γιατί δεν στέκομαι στα ποσοστά, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θεωρούν ότι αυτά που υποσχόμαστε θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Έχω υπάρξει υπουργός σε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Μόνο μπλουζάκια που να λένε ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΝΔ, δεν έχουν βγάλει», σμυπλήρωσε δεικτικά σε άλλο σημείο. «Καμία περίπτωση συνεργασίας με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου», πρόσθεσε.

«Θέλω να κερδίσουμε τις εκλογές. Η αυτοδυναμία μόνη πολιτική λύση», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Για τον Κώστα Καραμανλή είπε: «΄Εχω καλή προσωπική σχέση. Έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Δεν έχει επιθυμία να παρεμβαίνει όπως όσο ήταν ενεργός πολιτικός. Θεωρώ ότι ο ίδιος είναι ταυτισμένος με την ΝΔ»

«Το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για το ενδεχόμενο κόμματος Κασιδιάρη. Χρέος να πείσουμε τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς», σχολίασε έπειτα από την αποφυλάκισή του.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης:

Για εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης Την επόμενη εβδομάδα εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από κυβέρνηση και διυλιστήρια -Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 που έκλεισε πέρυσι -Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης -Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους -Επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο

Για διεθνές οικονομικό περιβάλλον/αγορά ομολόγων: Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση – είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από Ιταλία και Γαλλία – είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας καυσίμων

Για ελληνοτουρκικά: η θάλασσα λίγο αγριεύει - εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση – ασκούμε πολιτική στο πεδίο

Για εκλογές - συνεργασίες: Είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση – δεν είναι αυτονόητο, η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία – μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει την κυβέρνηση Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» – με Βελόπουλο, Λατινοπούλου καμία καμία περίπτωση

Για Σαμαρά: ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα

Για Κασιδιαρη: το νομικό πλαίσιο επαρκεί – σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση – υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών– υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους

Για επίδομα ανεργίας και δήλωση Μαρινάκη: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας*- έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση - Σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία αλλά να τους βοηθήσουμε να βρούν εργασία - θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό. Έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο που είναι σε μια ιδιαίτερη θέση διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης - είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική άποψη - τον περιβάλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του

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