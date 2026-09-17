Νέο «ραντεβού» Τραμπ - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Θα γίνει στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ακριβής ημερομηνία και η ατζέντα της συνάντησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι διπλωματικές ομάδες των ΗΠΑ και της Τουρκίας βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα της συνάντησης.

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, με ενεργό τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο προέδρων.

Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου με κύριο θέμα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο. Snapshot powered by AI

Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, μιλώντας στο CNN Türk. Οι δύο ηγέτες προγραμματίζουν να τα πουν από κοντά τις επόμενες ημέρες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τις κατ' ιδίαν επαφές που είχε ο ίδιος ο Μπάρακ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ακούει κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP

Μέχρι στιγμής, η ακριβής ημέρα του ραντεβού παραμένει ανοιχτή, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ούτε η αναλυτική ατζέντα που θα θέσουν στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις πάντως των διπλωματικών επιτελείων στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να κλειδώσει το πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκινά επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου, έχοντας ως βασικό άξονα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διαχείριση ενός μεταβαλλόμενου διεθνούς τοπίου.

Η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η συγκυρία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική. Κι όμως, παρά τις γνωστές διαφωνίες σε κρίσιμα πεδία, ο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο προέδρους διατηρείται ενεργός. Όλα πλέον αναμένεται να κριθούν στο τραπέζι των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη.