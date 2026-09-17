ΗΠΑ: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που τραυματίστηκαν αστυνομικοί σε συμπλοκή σε πολυκατοικία

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Κάρλτον Τζόνσον, δολοφόνησε δύο γείτονες του, τον 61χρονο Μιούζ Άφρα και τον 63χρονο Ντέιλ Χένρι Σπράι, και τραυμάτισε πέντε ακόμη άτομα — δύο αστυνομικούς, την πρώην σύντροφό του και δύο φρουρούς της πολυκατοικίας — πριν πέσει νεκρός από πυρά των αρχών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που τραυματίστηκαν αστυνομικοί σε συμπλοκή σε πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ο 35χρονος Κάρλτον Τζόνσον δολοφόνησε δύο γείτονες και τραυμάτισε πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών, πριν πέσει νεκρός από πυρά των αρχών.
  • Τα βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφουν τη στιγμή που ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στην πολυκατοικία της Μινεάπολης κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού κατοίκων.
  • Οι κλήσεις στο 911 αποκαλύπτουν την πανικόβλητη κατάσταση των κατοίκων, με πολλούς να κρύβονται και να ζητούν βοήθεια καθώς ο δράστης συνέχιζε να πυροβολεί.
  • Ο δράστης είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και απειλούσε τους γείτονές του, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο είχε λάβει περιοριστικά μέτρα εναντίον του.
  • Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει αν οι δολοφονίες στον 9ο όροφο ήταν στοχευμένες ή τυχαίες συναντήσεις με τα θύματα.
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Δραματικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη δείχνουν τη στιγμή που δύο αστυνομικοί στην Μινεάπολη τραυματίστηκαν από πυρά κατά την διάρκεια καταδίωξης ενός άνδρα σε μια πολυκατοικία, ο οποίος είχε μόλις δολοφονήσει δύο άτομα.

Από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, τραυματίστηκαν επίσης πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η μητέρα του παιδιού του δράστη.

Τα βίντεο, τα οποία δημοσιεύτηκαν από τον δήμο της Μινεάπολης, δίνουν μια σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, ενώ αυτοί προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους της πολυκατοικίας. Παράλληλα, δόθηκαν στην δημοσιότητα κλήσεις των πανικοβλημένων κατοίκων στο 911, οι οποίοι ικέτευαν για βοήθεια.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Κάρλτον Τζόνσον, δολοφόνησε δύο γείτονες του, τον 61χρονο Μιούζ Άφρα και τον 63χρονο Ντέιλ Χένρι Σπράι, και τραυμάτισε πέντε ακόμη άτομαδύο αστυνομικούς, την πρώην σύντροφό του και δύο φρουρούς της πολυκατοικίας — πριν πέσει νεκρός από πυρά των αρχών.

Μινεάπολη - Πυροβολισμοί

Αστυνομικοί έξω από την πολυκατοικία που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί

AP

Τι δείχνουν τα βίντεο

Σε ένα από τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών, καταγράφονται τέσσερις αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο Τζόζεφ Μιχνόβσκι, να περπατούν σε έναν διάδρομο της πολυκατοικίας, όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο δράστης, και ανοίγει πυρ εναντίον τους. Από τα πυρά τραυματίστηκε ο αστυνομικός Μιχνόβσκι, ο οποίος τράπηκε σε φυγή σε έναν άλλον διάδρομο, περνώντας δίπλα από την σορό ενός ατόμου που έχασε την ζωή του.

«Ο δράστης είναι στον ένατο όροφο. Δέχτηκα μερικές σφαίρες», ακούγεται να λέει ο Μιχνοβσκι στον ασύρματό του.

Οι άλλοι αστυνομικοί, που έχουν πλέον απομακρυνθεί από αυτόν, αρχίζουν να φωνάζουν: «Τζο, είσαι εντάξει;»

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγονται κι άλλοι πυροβολισμοί αυτήν την φορά από έναν άλλο αστυνομικό, τον Γιαχίε Μαχμέτ Αχμέτ, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά του δράστη, ο οποίος τους είχε πλησιάσει. Ξαφνικά, ένας κίτρινος καπνός γεμίζει τον διάδρομο, καθώς οι αστυνομικοί αρχίζουν να τρέχουν προς τις σκάλες.

«Ω, χτυπήθηκα στο πόδι», φωνάζει ο Αχμέτ.

Σύμφωνα με το Associated Press, όλα έγιναν λίγο μετά τις 16.30 (τοπική ώρα), όταν ο δράστης, για άγνωστο λόγο, άνοιξε πυρ εναντίον μιας γυναίκας, η οποία πιστεύεται ότι είναι η μητέρα του παιδιού του. Από το περιστατικό, δεν τραυματίστηκε το παιδί.

Δείτε την στιγμή που τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί:

Οι κλήσεις στο 911

Την ίδια στιγμή, δόθηκαν στην δημοσιότητα κλήσεις των κατοίκων της πολυκατοικίας στο 911. Μια από αυτές της κλήσεις, έγινε από μία γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί.

«Με πυροβόλησαν στα πόδια, δεν μπορώ να κουνηθώ. Βοήθεια», ακούγεται να λέει η γυναίκα στην κλήση, εξηγώντας ότι είναι μαζί της το παιδί της. «Στέλνουμε αμέσως βοήθεια προς τα εσάς», ακούγεται να λέει ο διασώστης.

Σε μια άλλη κλήση προς το 911, ακούγεται, επίσης, μια γυναίκα η οποία εργάζεται στην πολυκατοικία να εξηγεί στους διασώστες ότι κρύβεται σε μια αποθήκη.

«Είστε ασφαλής στην αποθήκη;», ρωτά ο τηλεφωνητής. «Όχι, δεν είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν (σ.σ. ο δράστης) είναι ακόμα εκεί έξω και δεν ξέρω αν πυροβολεί ακόμη ή όχι», λέει. «Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω από την αποθήκη, μέχρι να βεβαιωθώ ότι έχουν φτάσει οι αρχές στο σημείο», καταλήγει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Κάρλτον Τζόνσον άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο υπαλλήλους του κτιρίου, στη συνέχεια πήρε το ασανσέρ, ανέβηκε στον 9ο όροφο και δολοφόνησε δύο κατοίκους της πολυκατοικίας, πριν πέσει νεκρός από πυρά των αρχών. Δεν είναι σαφές εάν ο δράστης είχε στοχοποιήσει τους κατοίκους στον 9ο όροφο, ή εάν απλά έτυχε να τους συναντήσει στον διάδρομο, εξήγησε ο Ντρου Έβανς, επικεφαλής του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας που μίλησαν σε τοπικά μέσα, εξήγησαν ότι εδώ και καιρό, προσπαθούσαν να κάνουν έξωση στον Κάρλτον Τζόνσον, καθώς ήταν βίαιος. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Τζόνσον είχε απειλήσει τους γείτονές του και είχε προειδοποιήσει ότι σχεδίαζε να τους πυροβολήσει. Τουλάχιστον ένα άτομο είχε λάβει περιοριστικά μέτρα εναντίον του.

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