Μινεάπολη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και το FBI έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το Loring Park κοντά στο συνεδριακό κέντρο της πόλης.

Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο Hennepin Healthcare Medical Center, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τα αίτια των πυροβολισμών ή για τον δράστη. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το Loring Park, κοντά στο συνεδριακό κέντρο της πόλης, καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το Hennepin Healthcare Medical Center ανακοίνωσε ότι επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς με τα όπλα στραμμένα προς πολυώροφο κτήριο, όπου φαίνεται να επικεντρώθηκε η επιχείρηση.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις του FBI. Ο διευθυντής της υπηρεσίας Κας Πατέλ ανέφερε ότι το FBI θα διαθέσει όποια μέσα χρειαστούν για να συνδράμει τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ δήλωσε ότι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στην περιοχή και βοηθούν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για το πώς ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί ή για τον δράστη.