Λίγοι αποθηκεύουν τα λεμόνια σε αυτό το σημείο: Μπορούν να διατηρηθούν έως και 4 φορές περισσότερο

Το κόλπο για να μη χάνουν την υγρασία τους

Δημήτρης Δρίζος

Λίγοι αποθηκεύουν τα λεμόνια σε αυτό το σημείο: Μπορούν να διατηρηθούν έως και 4 φορές περισσότερο
WHAT THE FACT
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  • Τα λεμόνια χάνουν γρήγορα την υγρασία τους και ζαρώνουν όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου σε φρουτιέρα.
  • Η αποθήκευση των λεμονιών στο ψυγείο, ιδανικά σε κλειστό δοχείο ή σακούλα τροφίμων, διατηρεί την υγρασία τους και παρατείνει τη φρεσκάδα τους.
  • Είναι σημαντικό να αφαιρούνται λεμόνια με σημάδια αλλοίωσης και να αποφεύγεται η αποθήκευση βρεγμένων φρούτων για να μην αναπτυχθεί μούχλα.
  • Η σωστή συντήρηση στο ψυγείο μπορεί να διατηρήσει τα λεμόνια σε καλή κατάσταση για αρκετές εβδομάδες, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων.
  • Για ευκολότερη εξαγωγή χυμού από σκληρά λεμόνια, συνίσταται να τα φέρουμε σε θερμοκρασία δωματίου και να τα κυλήσουμε απαλά πριν το στύψιμο.
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Το λάθος συχνά βρίσκεται στο σημείο όπου αποθηκεύουμε τα λεμόνια αφού επιστρέψουμε από τα ψώνια. Το να αφήνουμε τα λεμόνια σε μια φρουτιέρα σε θερμοκρασία δωματίου είναι βολικό, όμως μπορεί να τα κάνει να χάσουν πιο γρήγορα την υγρασία τους, με αποτέλεσμα να ζαρώνουν σταδιακά και να γίνονται λιγότερο ζουμερά.

Σύμφωνα με το City Magazine, η εναλλακτική λύση είναι η συντήρησή τους στο ψυγείο. Όταν αποθηκεύονται σωστά σε χαμηλή θερμοκρασία, τα λεμόνια μπορούν να διατηρήσουν την υγρασία τους και τα χαρακτηριστικά τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το ψυγείο κάνει τη διαφορά

Μπορεί μια φρουτιέρα γεμάτη λεμόνια να δείχνει μια χαρά στον πάγκο της κουζίνας, όμως δεν είναι το καλύτερο σημείο για να τα αποθηκεύσουμε για αρκετές εβδομάδες.

Σε θερμοκρασία δωματίου, τα φρούτα χάνουν νερό μέσω της φλούδας τους. Όσο περνούν οι ημέρες, η φλούδα αρχίζει να σκληραίνει και το εσωτερικό μπορεί να γίνει λιγότερο ζουμερό.

Η τοποθέτηση των λεμονιών στο ψυγείο επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει, όμως, ακόμη μία λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά: αντί να τα αφήνουμε απλώς χύμα σε ένα ράφι, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε σε ένα κλειστό δοχείο ή σε κατάλληλη σακούλα τροφίμων.

Το κόλπο για να μη χάνουν την υγρασία τους

Το δοχείο βοηθά να περιοριστεί η απώλεια νερού, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα λεμόνια αρχίζουν να ξεραίνονται και να ζαρώνουν.

Πριν τα αποθηκεύσουμε, ωστόσο, καλό είναι να ελέγξουμε την κατάστασή τους. Λεμόνια που είναι χτυπημένα ή παρουσιάζουν σημάδια αλλοίωσης θα πρέπει να απομακρύνονται από τα υπόλοιπα.

Επίσης, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την αποθήκευση βρεγμένων φρούτων. Η υπερβολική υγρασία στην επιφάνειά τους μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν;

Σύμφωνα με το City Magazine, αυτή η μέθοδος μπορεί να διατηρήσει τα λεμόνια σε καλή κατάσταση για αρκετές εβδομάδες, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους σε σύγκριση με τα φρούτα που παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους αγοράζουν πολλά λεμόνια ταυτόχρονα και δεν σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εκτός από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, η σωστή συντήρηση των φρούτων αυξάνει τις πιθανότητες να βρούμε ένα ακόμη ζουμερό λεμόνι όταν το χρειαστούμε για να νοστιμίσουμε ένα φαγητό, να ετοιμάσουμε ένα ρόφημα ή να το χρησιμοποιήσουμε σε μια συνταγή.

Τι γίνεται αν το λεμόνι είναι πιο σκληρό από το συνηθισμένο;

Όταν ένα λεμόνι είναι κρύο ή λίγο πιο σκληρό, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή του χυμού.

Αφήνοντάς το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το στύψουμε και κυλώντας το στον πάγκο, πιέζοντάς το απαλά με την παλάμη μας, βοηθάμε στη διάσπαση ορισμένων εσωτερικών δομών και μπορεί να γίνει ευκολότερη η εξαγωγή του χυμού.

Μια ακόμη συχνά χρησιμοποιούμενη επιλογή είναι να το ζεστάνουμε για λίγα δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων, αν και είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Το βασικό, ωστόσο, συμβαίνει πολύ πριν από εκείνη τη στιγμή. Αν ο στόχος είναι να διατηρήσουμε τα λεμόνια για περισσότερο καιρό, είναι προτιμότερο να τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο και προστατευμένα από την απώλεια υγρασίας, αντί να τα αφήνουμε για εβδομάδες σε μια φρουτιέρα στον πάγκο της κουζίνας.

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