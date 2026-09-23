Φρικτή ανακάλυψη: Ντοκουμέντα για αρχαίες κινεζικές μεθόδους βασανιστηρίων

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύθηκαν στο Journal of Archaeological Science: Reports

Μάνος Χατζηγιάννης

Φρικτή ανακάλυψη: Ντοκουμέντα για αρχαίες κινεζικές μεθόδους βασανιστηρίων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ειδικοί στην Κίνα βρήκαν τα πρώτα απτά στοιχεία για το κόψιμο της μύτης ως τιμωρία σε μια γυναίκα που έζησε μεταξύ 1298-1404.
  • Η ανάλυση του κρανίου έδειξε επουλωμένα τραύματα στη μύτη, υποδηλώνοντας ότι ο ακρωτηριασμός συνέβη χρόνια πριν από τον θάνατο.
  • Η πρακτική του κοψίματος της μύτης ήταν μέρος των «πέντε τιμωριών» στην αρχαία Κίνα και προβλεπόταν ως ποινή για κλοπή ζώων.
  • Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη με το πρόσωπο προς τα κάτω, μια ασυνήθιστη στάση που μπορεί να συνδέεται με την κοινωνική της θέση ως εγκληματία.
  • Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι παρόμοια τραύματα μπορεί να έχουν παραβλεφθεί σε προηγούμενες αρχαιολογικές ανακαλύψεις.
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Ειδικοί από την Κίνα αποκάλυψαν τα πρώτα απτά στοιχεία για την προηγούμενη χρήση του τιμωρητικού μέτρου του κοψίματος της μύτης.

Το εύρημα ανακαλύφθηκε στα λείψανα μιας γυναίκας που πέθανε γύρω στο 1298-1404, που αντιστοιχεί στην πτώση της δυναστείας Γιουάν και την άνοδο της δυναστείας Μινγκ. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ακρωτηριασμός ήταν αντίποινα για την κλοπή ζώων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύθηκαν στο Journal of Archaeological Science: Reports.

Μια ανάλυση του κρανίου αποκάλυψε σοβαρές παραμορφώσεις των ρινικών οστών, διεύρυνση της ρινικής κοιλότητας και σχηματισμό οστού. Το γεγονός ότι τα τραύματα είχαν επουλωθεί πριν από τον θάνατο του ιδιοκτήτη του σκελετού υποδηλώνει ότι το περιστατικό συνέβη αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο και δεν επρόκειτο για περιθανάτιο τραυματισμό. Δεν ανιχνεύθηκαν παθολογικές διεργασίες στο σώμα ικανές να προκαλέσουν τέτοια καταστροφή.

Με βάση έναν συνδυασμό παραγόντων, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο πιθανή αιτία ήταν ο αναγκαστικός ακρωτηριασμός της μύτης. Ωστόσο, οι συγγραφείς της μελέτης αναγνωρίζουν ότι άλλες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού εξωτερικού τραύματος, δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς.

Η πρακτική του κοψίματος της μύτης ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Κίνα πολύ πριν από αυτήν την ανακάλυψη. Αυτό το μέτρο ήταν μέρος του συστήματος των «πέντε τιμωριών» και περιγραφόταν σε έγγραφα που χρονολογούνται από τις αρχαίες δυναστείες. Για παράδειγμα, η νομοθεσία της περιόδου Γιουάν όριζε ρητά το κόψιμο της μύτης ως τιμωρία για την κλοπή βοοειδών.

Το σώμα της γυναίκας θάφτηκε σε μια ασυνήθιστη στάση για αυτήν τη νεκρόπολη - με το πρόσωπο προς τα κάτω. Αυτή είναι η μόνη τέτοια ταφή μεταξύ όλων των λειψάνων που ανακαλύφθηκαν. Οι ερευνητές εικάζουν ότι αυτή η συγκεκριμένη στάση μπορεί να σχετίζεται με την κοινωνική θέση του νεκρού ως εγκληματία, αλλά είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί αξιόπιστα αυτή η θεωρία. Οι συγγραφείς σημειώνουν επίσης ότι παρόμοιοι τραυματισμοί σε αρχαία κρανία μπορεί να είχαν περάσει απαρατήρητοι στο παρελθόν.

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