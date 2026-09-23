Ανησυχία για τις ελλείψεις στη φέτα - Μπορεί να χάσει η Ελλάδα το όνομα;

Σοβαρές ελλείψεις στη φέτα και στο πρόβειο γάλα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ανησυχία για τις ελλείψεις στη φέτα - Μπορεί να χάσει η Ελλάδα το όνομα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στο πρόβειο γάλα και τη φέτα στην Ελλάδα.
  • Η τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, οδηγώντας σε αυξήσεις πάνω από 20% στην τιμή της φέτας.
  • Υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ονόματος λόγω της μειωμένης παραγωγής γάλακτος και των καταστροφών στα κοπάδια.
  • Η παραγωγή φέτας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2027.
  • Η αύξηση κόστους παραγωγής και η μείωση παραγωγής απειλούν τις ελληνικές εξαγωγές φέτας, που βασίζονταν στην ανταγωνιστική τιμή της.
Snapshot powered by AI

Νέες δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η κρίση στον πρωτογενή τομέα, με κτηνοτρόφους και τυροκόμους να προειδοποιούν για αλματώδη αύξηση της τιμής της φέτας τους επόμενους μήνες. Βασική αιτία, όπως υποστηρίζουν, είναι η μεγάλη έλλειψη πρόβειου γάλακτος, λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σταδιακά τη φέτα να τείνει να γίνει είδος πολυτελείας για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για πάνω από 20% αυξήσεις στην τιμή της φέτας.

Η «μαύρη τρύπα» στην παραγωγή και το γάλα

Το πρόβειο γάλα λείπει έντονα από την αγορά, με την έλλειψή του να φτάνει ήδη το 10%. Με τη θανάτωση πάνω από 500.000 αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς και την καθυστέρηση ανασύστασης νέων κοπαδιών, η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει εκτοξευθεί στο 1,85 ευρώ, επηρεάζοντας άμεσα και την τιμή των ελληνικών τυριών.

Με την τιμή του γάλακτος να έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, η τιμή της φέτας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη, με τους εμπόρους να αδυνατούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία στα τυροκομεία της Αχαΐας, όπου η ευλογιά θερίζει τα πρόβατα και η παραγωγή μειώνεται δραματικά.

Ο κτηνοτρόφος Θανάσης Καβαίος επισημαίνει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Κινδυνεύουμε να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα».

Από την πλευρά του, ο τυροκόμος Κλέαρχος Κλεπκός τονίζει: «Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί η αύξηση που θα γίνει στην τιμή θα ξεπεράσει το 20%».

Ενώ ο τυροκόμος Κώστας Μαυρογιάννης αναφέρει: «Αν πριν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί. Από 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω».

Πόσο θα φτάσει η τιμή στο ράφι

Ενώ η ζήτηση στη φέτα παραμένει αυξημένη, η παραγωγή γάλακτος συνεχώς συρρικνώνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τιμή της φέτας μπορεί να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό. Από 12 έως 14 ευρώ που στοιχίζει σήμερα, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16 ευρώ, με την αύξηση να κυμαίνεται τελικά μεταξύ 14% και 23%.

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι από τον Ιανουάριο του 2027 θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί έως και 80.000 τόνοι λιγότεροι. Επιπλέον, το πρόβλημα επιτείνεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς για τους παραγωγούς, καθώς και το αυξημένο κόστος εξαγωγών.

Πλήγμα στις εξαγωγές

Ανησυχία επικρατεί και για το μέλλον των ελληνικών εξαγωγών. Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν πως μέχρι τώρα η φέτα αποτελούσε την πρώτη επιλογή των καταναλωτών στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της σχετικά χαμηλής της τιμής.

Η ιδιοκτήτρια τυροκομείου Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου σημειώνει: «Έχουν επηρεαστεί φυσικά από το πρόβλημα της ευλογιάς και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει αυτό».

Την ίδια ώρα, η έλλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε απώλεια του ονόματος της «φέτας», την ώρα που σε αρκετές χώρες παράγονται και πωλούνται προϊόντα υπό το όνομα «ελληνική φέτα» και «ελληνικό γιαούρτι», στις οποίες η παραγωγή έχει μείνει ανεπηρέαστη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:52LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν δεύτερος γιος μου» - Η άγνωστη σχέση με τον γιο της Σίντι Κρόφορντ και οι προσπάθειες να τον βοηθήσει

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί για την ελληνική αγορά τεχνολογίας το mega deal HG - Entersoftone

07:44ΥΓΕΙΑ

Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ενώπιον του Εφετείου σήμερα ο πρωτόδικα καταδικασμένος για τον θάνατό της

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε πρώτο πλάνο το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ - «Ξορκίζουν» τη συζήτηση οι ηγεσίες

07:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαίο εύρημα: Αμοιβάδα ζει στους 63 βαθμούς Κελσίου - Η σημασία για ζωή σε νέους κόσμους

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σορίν Ματέι: Μακελειό σε LIVE τηλεοπτική μετάδοση - Το χρονικό της ομηρίας που σόκαρε την Ελλάδα

07:30LIFESTYLE

Ξεσπά η Δήμητρα Γαλάνη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο με αυτούς τους τύπους»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη: Ντοκουμέντα για αρχαίες κινεζικές μεθόδους βασανιστηρίων

07:26ΜΑΝΤΕΙΟ

Ψάχνοντας τον Αλί στην Σουηδία, η παλιά φίλη του Κυριάκου, εύσημα στην Μαρέβα, η Άννα και η Νάντια

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για τις ελλείψεις στη φέτα - Μπορεί να χάσει η Ελλάδα το όνομα;

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Πώς κινεζικό πλοίο 229 μέτρων εμβόλισε ψαράδικο στον ωκεανό

07:18ΥΓΕΙΑ

Ρόδος: Στο μικροσκόπιο τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ανησυχία για το δίκτυο ύδρευσης

07:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική στιγμή που ψέλνει τους Χαιρετισμούς στο Άγιο Όρος - Βίντεο

07:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί ο Τραμπ αλλάζει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη σε «υπερ-νοημοσύνη» στα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ - Ο «αγώνας δρόμου» με την Κίνα

07:08WHAT THE FACT

Λίγοι αποθηκεύουν τα λεμόνια σε αυτό το σημείο: Μπορούν να διατηρηθούν έως και 4 φορές περισσότερο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τα διυλιστήρια - H αριθμητική της νέας σύγκρουσης

07:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του

07:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική στιγμή που ψέλνει τους Χαιρετισμούς στο Άγιο Όρος - Βίντεο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

06:52LIFESTYLE

Οι αληθινές ιστορίες πίσω από τις επιτυχημένες σειρές

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Παραμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στην Ιερά Οδό

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σορίν Ματέι: Μακελειό σε LIVE τηλεοπτική μετάδοση - Το χρονικό της ομηρίας που σόκαρε την Ελλάδα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ