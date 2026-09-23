Ανησυχία για τις ελλείψεις στη φέτα - Μπορεί να χάσει η Ελλάδα το όνομα;

Snapshot Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στο πρόβειο γάλα και τη φέτα στην Ελλάδα.

Η τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, οδηγώντας σε αυξήσεις πάνω από 20% στην τιμή της φέτας.

Υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ονόματος λόγω της μειωμένης παραγωγής γάλακτος και των καταστροφών στα κοπάδια.

Η παραγωγή φέτας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2027.

Η αύξηση κόστους παραγωγής και η μείωση παραγωγής απειλούν τις ελληνικές εξαγωγές φέτας, που βασίζονταν στην ανταγωνιστική τιμή της. Snapshot powered by AI

Νέες δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η κρίση στον πρωτογενή τομέα, με κτηνοτρόφους και τυροκόμους να προειδοποιούν για αλματώδη αύξηση της τιμής της φέτας τους επόμενους μήνες. Βασική αιτία, όπως υποστηρίζουν, είναι η μεγάλη έλλειψη πρόβειου γάλακτος, λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σταδιακά τη φέτα να τείνει να γίνει είδος πολυτελείας για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για πάνω από 20% αυξήσεις στην τιμή της φέτας.

Η «μαύρη τρύπα» στην παραγωγή και το γάλα

Το πρόβειο γάλα λείπει έντονα από την αγορά, με την έλλειψή του να φτάνει ήδη το 10%. Με τη θανάτωση πάνω από 500.000 αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς και την καθυστέρηση ανασύστασης νέων κοπαδιών, η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει εκτοξευθεί στο 1,85 ευρώ, επηρεάζοντας άμεσα και την τιμή των ελληνικών τυριών.

Με την τιμή του γάλακτος να έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, η τιμή της φέτας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη, με τους εμπόρους να αδυνατούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία στα τυροκομεία της Αχαΐας, όπου η ευλογιά θερίζει τα πρόβατα και η παραγωγή μειώνεται δραματικά.

Ο κτηνοτρόφος Θανάσης Καβαίος επισημαίνει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Κινδυνεύουμε να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα».

Από την πλευρά του, ο τυροκόμος Κλέαρχος Κλεπκός τονίζει: «Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί η αύξηση που θα γίνει στην τιμή θα ξεπεράσει το 20%».

Ενώ ο τυροκόμος Κώστας Μαυρογιάννης αναφέρει: «Αν πριν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί. Από 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω».

Πόσο θα φτάσει η τιμή στο ράφι

Ενώ η ζήτηση στη φέτα παραμένει αυξημένη, η παραγωγή γάλακτος συνεχώς συρρικνώνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τιμή της φέτας μπορεί να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό. Από 12 έως 14 ευρώ που στοιχίζει σήμερα, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16 ευρώ, με την αύξηση να κυμαίνεται τελικά μεταξύ 14% και 23%.

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι από τον Ιανουάριο του 2027 θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγή, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί έως και 80.000 τόνοι λιγότεροι. Επιπλέον, το πρόβλημα επιτείνεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς για τους παραγωγούς, καθώς και το αυξημένο κόστος εξαγωγών.

Πλήγμα στις εξαγωγές

Ανησυχία επικρατεί και για το μέλλον των ελληνικών εξαγωγών. Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν πως μέχρι τώρα η φέτα αποτελούσε την πρώτη επιλογή των καταναλωτών στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της σχετικά χαμηλής της τιμής.

Η ιδιοκτήτρια τυροκομείου Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου σημειώνει: «Έχουν επηρεαστεί φυσικά από το πρόβλημα της ευλογιάς και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει αυτό».

Την ίδια ώρα, η έλλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε απώλεια του ονόματος της «φέτας», την ώρα που σε αρκετές χώρες παράγονται και πωλούνται προϊόντα υπό το όνομα «ελληνική φέτα» και «ελληνικό γιαούρτι», στις οποίες η παραγωγή έχει μείνει ανεπηρέαστη.

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