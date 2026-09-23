Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

Snapshot Η συνολική παραγωγή ελαιολάδου στη λεκάνη της Μεσογείου εκτιμάται μεταξύ 3 και 3,2 εκατομμυρίων τόνων για τη νέα περίοδο.

Η αρχική τιμή παραγωγού για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αναμένεται να κυμανθεί από 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό.

Η τελική τιμή του ελαιολάδου στον τενεκέ αναμένεται να είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Η τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το επώνυμο ελαιόλαδο της προηγούμενης σοδειάς είναι περίπου 7 ευρώ το λίτρο.

Οκτώβριος αναμένεται να φέρει πιο σαφείς και σταθερές τιμές από τα ελαιοτριβεία. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά εισόδου στη νέα ελαιοκομική περίοδο μπαίνει η αγορά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη της ζήτησης, εξέλιξη που αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές, παρά τα υψηλά κόστη που συνεχίζουν να πιέζουν το εισόδημα των παραγωγών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συνολική παραγωγή στη λεκάνη της Μεσογείου υπολογίζεται μεταξύ 3 και 3,2 εκατομμυρίων τόνων, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει πλήρως εντός του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Πού κλειδώνει η τιμή παραγωγού

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο βασικό σενάριο για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τοποθετεί την αρχική τιμή παραγωγού στα 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς βλέπουν πιθανό ένα ευρύτερο εύρος διακύμανσης από 3,60 έως 4,40 ευρώ/κιλό, ανάλογα με:

Την περιοχή παραγωγής

Την ποιότητα και την οξύτητα

Τη διαθέσιμη ποσότητα

Σε επίπεδο λίτρου, η τιμή στον παραγωγό υπολογίζεται από 3,50 έως 3,85 ευρώ, πριν προστεθούν τα έξοδα τυποποίησης, συσκευασίας, μεταφορικών, τα εμπορικά περιθώρια και ο ΦΠΑ.

Η εκτίμηση για τον τενεκέ

Όσον αφορά την τελική τιμή στο ράφι, αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από την τιμή χωραφιού.

Σούπερ Μάρκετ: Αυτή τη στιγμή, το επώνυμο ελαιόλαδο της προηγούμενης σοδειάς πωλείται κατά μέσο όρο στα 7 ευρώ το λίτρο .

Αυτή τη στιγμή, το επώνυμο ελαιόλαδο της προηγούμενης σοδειάς πωλείται κατά μέσο όρο στα . Τενεκές: Με βάση τα νέα δεδομένα της φετινής παραγωγής, η τιμή για τον παραδοσιακό τενεκές εκτιμάται ότι θα κινηθεί χαμηλότερα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Ασφαλέστερα συμπεράσματα και οι πρώτες σταθερές τιμές από τα ελαιοτριβεία αναμένονται κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.