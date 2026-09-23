Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε
Πόνος στο αυτί κατά την κατάποση: Συνήθεις αιτίες, συμπτώματα και αντιμετώπιση.
Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε λοίμωξη του αυτιού.
Ένας πονόλαιμος, η απόφραξη του σωλήνα που εξισορροπεί την πίεση στο αυτί (ευσταχιανή σάλπιγγα) ή κάποιο πρόβλημα στη γνάθο ή τα δόντια μπορεί επίσης να καταστήσουν την κατάποση επώδυνη. Άλλα συνοδά συμπτώματα βοηθούν στον εντοπισμό της αιτίας.
Γιατί πονάει το αυτί σας όταν καταπίνετε;
Ο λαιμός και τα αυτιά μοιράζονται νεύρα, επομένως ο πόνος που ξεκινά από τον λαιμό μπορεί να γίνει αισθητός στο αυτί. Η κατάποση ανοίγει επίσης προσωρινά τις ευσταχιανές σάλπιγγες, οι οποίες συνδέουν το μέσο αυτί με το πίσω μέρος της μύτης και βοηθούν στην εξισορρόπηση της πίεσης. Εάν υπάρχει φλεγμονή, η κατάποση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή ένα ήχο/αίσθημα σαν «κλικ».
Ποιες είναι οι πιο πιθανές αιτίες;
Ορισμένες ενδείξεις μπορούν να περιορίσουν τις πιθανές αιτίες:
- Πονόλαιμος ή αμυγδαλίτιδα: Ένα κρυολόγημα, γρίπη ή λοίμωξη του λαιμού μπορεί να προκαλέσουν πόνο που “αντανακλά” στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή πρησμένους λεμφαδένες.
- Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας ή λοίμωξη του μέσου ωτός: Μετά από κρυολόγημα ή κατά τη διάρκεια αλλεργιών, το οίδημα μπορεί να προκαλέσει πίεση στο αυτί, μειωμένη ακοή και ήχους «κλικ» κατά την κατάποση. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό.
- Προβλήματα στην άρθρωση της γνάθου: Το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών μπορεί να ερεθίσει την άρθρωση δίπλα στο αυτί. Η μάσηση μπορεί να είναι επώδυνη ή να ακούγεται ήχος «κλικ» από τη γνάθο.
- Οδοντική λοίμωξη: Πόνος στο δόντι ή στα ούλα, ευαισθησία και πρήξιμο μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο στο αυτί, ειδικά κατά την μάσηση. Ένα απόστημα χρήζει οδοντιατρικής φροντίδας.
- Ασυνήθιστος νευρικός πόνος: Η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία μπορεί να προκαλέσει σύντομο, έντονο και διαπεραστικό πόνο στην μία πλευρά του λαιμού και του αυτιού, ο οποίος πυροδοτείται από την κατάποση και την ομιλία. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.
Αν και σπάνια, ο επίμονος πόνος στο ένα αυτί χωρίς εμφανές πρόβλημα στο ίδιο το αυτί μπορεί μερικές φορές να οφείλεται σε κάποια πάθηση βαθύτερα στον λαιμό ή τον αυχένα. Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν η κατάποση παραμένει δύσκολη ή αν εμφανιστεί κάποιο εξόγκωμα στον λαιμό σας.
Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τον πόνο
Για ήπια συμπτώματα:
- δοκιμάστε μια ζεστή κομπρέσα στο αυτί
- πίνετε υγρά και
- χρησιμοποιήστε παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, εφόσον μπορείτε να τα λάβετε με ασφάλεια
Γενικά:
- Η ξεκούραση και τα ζεστά ή δροσερά ροφήματα μπορεί να ανακουφίσουν τον πονόλαιμο
- Αν νιώθετε τα αυτιά σας βουλωμένα μετά από κρυολόγημα, η ήπια κατάποση ή το χασμουρητό μπορεί να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της πίεσης
- Μην βάζετε μπατονέτες, λάδι ή σταγόνες για τα αυτιά, αν δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή συσταθεί από γιατρό
Τα αντιβιοτικά δεν είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση πονόλαιμου ή πόνου στο αυτί. Η θεραπεία εξαρτάται από το αν το πρόβλημα οφείλεται σε ιό, βακτήριο, οδοντιατρικό ζήτημα ή πρόβλημα στη γνάθο. Μην παίρνετε αντιβιοτικά αυθαιρέτως!
Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;
Προγραμματίστε μια εξέταση εάν ο πόνος στο αυτί είναι έντονος, υποτροπιάζων, επιδεινώνεται ή δεν παρουσιάζει βελτίωση εντός 2-3 ημερών.
Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν εμφανίσετε:
- πυρετό
- νέα απώλεια ακοής
- έκκριμα από το αυτί
- πρήξιμο γύρω από το αυτί
Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν:
- δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε
- δεν μπορείτε να καταπιείτε το σάλιο σας
- τρέχουν σάλια από το στόμα σας
- εμφανίσετε πόνο στον λαιμό που εντοπίζεται στην μία πλευρά, επιδεινώνεται ραγδαία και συνοδεύεται από αλλοιωμένη χροιά φωνής (π.χ. «πνιγμένη» φωνή) ή δυσκολία στο άνοιγμα του στόματος
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή λοίμωξη του λαιμού ή απόστημα.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση να προκαλέσει πόνο στο αυτί κατά την κατάποση;
Μερικές φορές. Η παλινδρόμηση μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό και να προκαλέσει πόνο, που αντανακλά στο αυτί, ειδικά όταν συνοδεύεται από καούρα ή ξινή γεύση. Ωστόσο, ο επίμονος πόνος απαιτεί ιατρική εκτίμηση, για να αποκλειστούν άλλες αιτίες.
Πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο ή ωτορινολαρυγγολόγο;
Η ευαισθησία στα δόντια, το πρήξιμο στα ούλα ή ο πόνος κατά την μάσηση υποδεικνύουν την ανάγκη επίσκεψης σε οδοντίατρο. Διαφορετικά, ζητήστε ιατρική εκτίμηση από ωτορινολαρυγγολόγο.
Είναι μεταδοτικός ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση;
Όχι. Ορισμένες υποκείμενες λοιμώξεις, όπως το κοινό κρυολόγημα ή ορισμένες λοιμώξεις του λαιμού, μπορούν να μεταδοθούν σε άλλους. Τα προβλήματα στη γνάθο και η απόφραξη των σωλήνων εξισορρόπησης πίεσης του αυτιού δεν είναι μεταδοτικά.
Συμπέρασμα
Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση προέρχεται συχνότερα από τον λαιμό, το μέσο αυτί ή τη γειτονική περιοχή της γνάθου και των δοντιών. Η ήπια ενόχληση μπορεί να υποχωρήσει με απλά μέτρα, αλλά ο επίμονος πόνος ή οι αλλαγές στην ακοή χρήζουν ιατρικής εκτίμησης.
Η δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
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