Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε

Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε λοίμωξη του αυτιού.

Ένας πονόλαιμος, η απόφραξη του σωλήνα που εξισορροπεί την πίεση στο αυτί (ευσταχιανή σάλπιγγα) ή κάποιο πρόβλημα στη γνάθο ή τα δόντια μπορεί επίσης να καταστήσουν την κατάποση επώδυνη. Άλλα συνοδά συμπτώματα βοηθούν στον εντοπισμό της αιτίας.

Γιατί πονάει το αυτί σας όταν καταπίνετε;

Ο λαιμός και τα αυτιά μοιράζονται νεύρα, επομένως ο πόνος που ξεκινά από τον λαιμό μπορεί να γίνει αισθητός στο αυτί. Η κατάποση ανοίγει επίσης προσωρινά τις ευσταχιανές σάλπιγγες, οι οποίες συνδέουν το μέσο αυτί με το πίσω μέρος της μύτης και βοηθούν στην εξισορρόπηση της πίεσης. Εάν υπάρχει φλεγμονή, η κατάποση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή ένα ήχο/αίσθημα σαν «κλικ».

Ποιες είναι οι πιο πιθανές αιτίες;

Ορισμένες ενδείξεις μπορούν να περιορίσουν τις πιθανές αιτίες:

Πονόλαιμος ή αμυγδαλίτιδα : Ένα κρυολόγημα, γρίπη ή λοίμωξη του λαιμού μπορεί να προκαλέσουν πόνο που “αντανακλά” στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή πρησμένους λεμφαδένες.

: Ένα κρυολόγημα, γρίπη ή λοίμωξη του λαιμού μπορεί να προκαλέσουν πόνο που “αντανακλά” στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή πρησμένους λεμφαδένες. Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας ή λοίμωξη του μέσου ωτός : Μετά από κρυολόγημα ή κατά τη διάρκεια αλλεργιών, το οίδημα μπορεί να προκαλέσει πίεση στο αυτί, μειωμένη ακοή και ήχους «κλικ» κατά την κατάποση. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό.

: Μετά από κρυολόγημα ή κατά τη διάρκεια αλλεργιών, το οίδημα μπορεί να προκαλέσει πίεση στο αυτί, μειωμένη ακοή και ήχους «κλικ» κατά την κατάποση. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό. Προβλήματα στην άρθρωση της γνάθου : Το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών μπορεί να ερεθίσει την άρθρωση δίπλα στο αυτί. Η μάσηση μπορεί να είναι επώδυνη ή να ακούγεται ήχος «κλικ» από τη γνάθο.

: Το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών μπορεί να ερεθίσει την άρθρωση δίπλα στο αυτί. Η μάσηση μπορεί να είναι επώδυνη ή να ακούγεται ήχος «κλικ» από τη γνάθο. Οδοντική λοίμωξη : Πόνος στο δόντι ή στα ούλα, ευαισθησία και πρήξιμο μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο στο αυτί, ειδικά κατά την μάσηση. Ένα απόστημα χρήζει οδοντιατρικής φροντίδας.

: Πόνος στο δόντι ή στα ούλα, ευαισθησία και πρήξιμο μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο στο αυτί, ειδικά κατά την μάσηση. Ένα απόστημα χρήζει οδοντιατρικής φροντίδας. Ασυνήθιστος νευρικός πόνος: Η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία μπορεί να προκαλέσει σύντομο, έντονο και διαπεραστικό πόνο στην μία πλευρά του λαιμού και του αυτιού, ο οποίος πυροδοτείται από την κατάποση και την ομιλία. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Αν και σπάνια, ο επίμονος πόνος στο ένα αυτί χωρίς εμφανές πρόβλημα στο ίδιο το αυτί μπορεί μερικές φορές να οφείλεται σε κάποια πάθηση βαθύτερα στον λαιμό ή τον αυχένα. Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν η κατάποση παραμένει δύσκολη ή αν εμφανιστεί κάποιο εξόγκωμα στον λαιμό σας.

Ανατομία του ανθρώπινου ακουστικού πόρου Bigstock®

Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τον πόνο

Για ήπια συμπτώματα:

δοκιμάστε μια ζεστή κομπρέσα στο αυτί

πίνετε υγρά και

χρησιμοποιήστε παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, εφόσον μπορείτε να τα λάβετε με ασφάλεια

Γενικά:

Η ξεκούραση και τα ζεστά ή δροσερά ροφήματα μπορεί να ανακουφίσουν τον πονόλαιμο

Αν νιώθετε τα αυτιά σας βουλωμένα μετά από κρυολόγημα, η ήπια κατάποση ή το χασμουρητό μπορεί να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της πίεσης

Μην βάζετε μπατονέτες, λάδι ή σταγόνες για τα αυτιά, αν δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή συσταθεί από γιατρό

Τα αντιβιοτικά δεν είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση πονόλαιμου ή πόνου στο αυτί. Η θεραπεία εξαρτάται από το αν το πρόβλημα οφείλεται σε ιό, βακτήριο, οδοντιατρικό ζήτημα ή πρόβλημα στη γνάθο. Μην παίρνετε αντιβιοτικά αυθαιρέτως!

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Προγραμματίστε μια εξέταση εάν ο πόνος στο αυτί είναι έντονος, υποτροπιάζων, επιδεινώνεται ή δεν παρουσιάζει βελτίωση εντός 2-3 ημερών.

Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν εμφανίσετε:

πυρετό

νέα απώλεια ακοής

έκκριμα από το αυτί

πρήξιμο γύρω από το αυτί

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν:

δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε

δεν μπορείτε να καταπιείτε το σάλιο σας

τρέχουν σάλια από το στόμα σας

εμφανίσετε πόνο στον λαιμό που εντοπίζεται στην μία πλευρά, επιδεινώνεται ραγδαία και συνοδεύεται από αλλοιωμένη χροιά φωνής (π.χ. «πνιγμένη» φωνή) ή δυσκολία στο άνοιγμα του στόματος

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή λοίμωξη του λαιμού ή απόστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση να προκαλέσει πόνο στο αυτί κατά την κατάποση;

Μερικές φορές. Η παλινδρόμηση μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό και να προκαλέσει πόνο, που αντανακλά στο αυτί, ειδικά όταν συνοδεύεται από καούρα ή ξινή γεύση. Ωστόσο, ο επίμονος πόνος απαιτεί ιατρική εκτίμηση, για να αποκλειστούν άλλες αιτίες.

Πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο ή ωτορινολαρυγγολόγο;

Η ευαισθησία στα δόντια, το πρήξιμο στα ούλα ή ο πόνος κατά την μάσηση υποδεικνύουν την ανάγκη επίσκεψης σε οδοντίατρο. Διαφορετικά, ζητήστε ιατρική εκτίμηση από ωτορινολαρυγγολόγο.

Είναι μεταδοτικός ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση;

Όχι. Ορισμένες υποκείμενες λοιμώξεις, όπως το κοινό κρυολόγημα ή ορισμένες λοιμώξεις του λαιμού, μπορούν να μεταδοθούν σε άλλους. Τα προβλήματα στη γνάθο και η απόφραξη των σωλήνων εξισορρόπησης πίεσης του αυτιού δεν είναι μεταδοτικά.

Συμπέρασμα

Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση προέρχεται συχνότερα από τον λαιμό, το μέσο αυτί ή τη γειτονική περιοχή της γνάθου και των δοντιών. Η ήπια ενόχληση μπορεί να υποχωρήσει με απλά μέτρα, αλλά ο επίμονος πόνος ή οι αλλαγές στην ακοή χρήζουν ιατρικής εκτίμησης.

Η δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

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