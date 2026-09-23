Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε

Πόνος στο αυτί κατά την κατάποση: Συνήθεις αιτίες, συμπτώματα και αντιμετώπιση.

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Τι προκαλεί πόνο στο αυτί όταν καταπίνετε και τι μπορείτε να κάνετε
ΥΓΕΙΑ
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Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε λοίμωξη του αυτιού.

Ένας πονόλαιμος, η απόφραξη του σωλήνα που εξισορροπεί την πίεση στο αυτί (ευσταχιανή σάλπιγγα) ή κάποιο πρόβλημα στη γνάθο ή τα δόντια μπορεί επίσης να καταστήσουν την κατάποση επώδυνη. Άλλα συνοδά συμπτώματα βοηθούν στον εντοπισμό της αιτίας.

Γιατί πονάει το αυτί σας όταν καταπίνετε;

Ο λαιμός και τα αυτιά μοιράζονται νεύρα, επομένως ο πόνος που ξεκινά από τον λαιμό μπορεί να γίνει αισθητός στο αυτί. Η κατάποση ανοίγει επίσης προσωρινά τις ευσταχιανές σάλπιγγες, οι οποίες συνδέουν το μέσο αυτί με το πίσω μέρος της μύτης και βοηθούν στην εξισορρόπηση της πίεσης. Εάν υπάρχει φλεγμονή, η κατάποση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή ένα ήχο/αίσθημα σαν «κλικ».

Ποιες είναι οι πιο πιθανές αιτίες;

Ορισμένες ενδείξεις μπορούν να περιορίσουν τις πιθανές αιτίες:

  • Πονόλαιμος ή αμυγδαλίτιδα: Ένα κρυολόγημα, γρίπη ή λοίμωξη του λαιμού μπορεί να προκαλέσουν πόνο που “αντανακλά” στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή πρησμένους λεμφαδένες.
  • Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας ή λοίμωξη του μέσου ωτός: Μετά από κρυολόγημα ή κατά τη διάρκεια αλλεργιών, το οίδημα μπορεί να προκαλέσει πίεση στο αυτί, μειωμένη ακοή και ήχους «κλικ» κατά την κατάποση. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό.
  • Προβλήματα στην άρθρωση της γνάθου: Το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών μπορεί να ερεθίσει την άρθρωση δίπλα στο αυτί. Η μάσηση μπορεί να είναι επώδυνη ή να ακούγεται ήχος «κλικ» από τη γνάθο.
  • Οδοντική λοίμωξη: Πόνος στο δόντι ή στα ούλα, ευαισθησία και πρήξιμο μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο στο αυτί, ειδικά κατά την μάσηση. Ένα απόστημα χρήζει οδοντιατρικής φροντίδας.
  • Ασυνήθιστος νευρικός πόνος: Η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία μπορεί να προκαλέσει σύντομο, έντονο και διαπεραστικό πόνο στην μία πλευρά του λαιμού και του αυτιού, ο οποίος πυροδοτείται από την κατάποση και την ομιλία. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Αν και σπάνια, ο επίμονος πόνος στο ένα αυτί χωρίς εμφανές πρόβλημα στο ίδιο το αυτί μπορεί μερικές φορές να οφείλεται σε κάποια πάθηση βαθύτερα στον λαιμό ή τον αυχένα. Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν η κατάποση παραμένει δύσκολη ή αν εμφανιστεί κάποιο εξόγκωμα στον λαιμό σας.

αυτι

Ανατομία του ανθρώπινου ακουστικού πόρου

Bigstock®

Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τον πόνο

Για ήπια συμπτώματα:

  • δοκιμάστε μια ζεστή κομπρέσα στο αυτί
  • πίνετε υγρά και
  • χρησιμοποιήστε παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, εφόσον μπορείτε να τα λάβετε με ασφάλεια

Γενικά:

  • Η ξεκούραση και τα ζεστά ή δροσερά ροφήματα μπορεί να ανακουφίσουν τον πονόλαιμο
  • Αν νιώθετε τα αυτιά σας βουλωμένα μετά από κρυολόγημα, η ήπια κατάποση ή το χασμουρητό μπορεί να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της πίεσης
  • Μην βάζετε μπατονέτες, λάδι ή σταγόνες για τα αυτιά, αν δεν έχουν συνταγογραφηθεί ή συσταθεί από γιατρό

Τα αντιβιοτικά δεν είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση πονόλαιμου ή πόνου στο αυτί. Η θεραπεία εξαρτάται από το αν το πρόβλημα οφείλεται σε ιό, βακτήριο, οδοντιατρικό ζήτημα ή πρόβλημα στη γνάθο. Μην παίρνετε αντιβιοτικά αυθαιρέτως!

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Προγραμματίστε μια εξέταση εάν ο πόνος στο αυτί είναι έντονος, υποτροπιάζων, επιδεινώνεται ή δεν παρουσιάζει βελτίωση εντός 2-3 ημερών.

Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν εμφανίσετε:

  • πυρετό
  • νέα απώλεια ακοής
  • έκκριμα από το αυτί
  • πρήξιμο γύρω από το αυτί

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν:

  • δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε
  • δεν μπορείτε να καταπιείτε το σάλιο σας
  • τρέχουν σάλια από το στόμα σας
  • εμφανίσετε πόνο στον λαιμό που εντοπίζεται στην μία πλευρά, επιδεινώνεται ραγδαία και συνοδεύεται από αλλοιωμένη χροιά φωνής (π.χ. «πνιγμένη» φωνή) ή δυσκολία στο άνοιγμα του στόματος

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή λοίμωξη του λαιμού ή απόστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση να προκαλέσει πόνο στο αυτί κατά την κατάποση;

Μερικές φορές. Η παλινδρόμηση μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό και να προκαλέσει πόνο, που αντανακλά στο αυτί, ειδικά όταν συνοδεύεται από καούρα ή ξινή γεύση. Ωστόσο, ο επίμονος πόνος απαιτεί ιατρική εκτίμηση, για να αποκλειστούν άλλες αιτίες.

Πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο ή ωτορινολαρυγγολόγο;

Η ευαισθησία στα δόντια, το πρήξιμο στα ούλα ή ο πόνος κατά την μάσηση υποδεικνύουν την ανάγκη επίσκεψης σε οδοντίατρο. Διαφορετικά, ζητήστε ιατρική εκτίμηση από ωτορινολαρυγγολόγο.

Είναι μεταδοτικός ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση;

Όχι. Ορισμένες υποκείμενες λοιμώξεις, όπως το κοινό κρυολόγημα ή ορισμένες λοιμώξεις του λαιμού, μπορούν να μεταδοθούν σε άλλους. Τα προβλήματα στη γνάθο και η απόφραξη των σωλήνων εξισορρόπησης πίεσης του αυτιού δεν είναι μεταδοτικά.

Συμπέρασμα

Ο πόνος στο αυτί κατά την κατάποση προέρχεται συχνότερα από τον λαιμό, το μέσο αυτί ή τη γειτονική περιοχή της γνάθου και των δοντιών. Η ήπια ενόχληση μπορεί να υποχωρήσει με απλά μέτρα, αλλά ο επίμονος πόνος ή οι αλλαγές στην ακοή χρήζουν ιατρικής εκτίμησης.

Η δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

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