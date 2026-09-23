Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Ξάνθης και Έβρου
- ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Ζίτσης και Αρχελάου
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Ασκληπιού και Σουλίου
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