Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
    Ξάνθης και Έβρου
  • ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
    Ζίτσης και Αρχελάου
  • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
    Ασκληπιού και Σουλίου
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