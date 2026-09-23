Τυφώνας Polo: Έφτασε τα 280 χλμ./ώρα – Έγινε ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών

Snapshot Ο τυφώνας Polo ανέβηκε στην κατηγορία 5 της κλίμακας Saffir-Simpson με ανέμους έως 280 χλμ./ώρα.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων χαρακτήρισε τον Polo «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Ο Polo είναι ο τρίτος τυφώνας κατηγορίας 5 στον ανατολικό Ειρηνικό φέτος, μετά τους Genevieve και Lowell.

Ο τυφώνας κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού, χωρίς άμεση απειλή προσέγγισης στην ξηρά.

Οι αρχές στο Μεξικό βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν λάβει προληπτικά μέτρα, όπως η αναστολή μαθημάτων σε ορισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Στην κατηγορία 5 ανέβηκε ο τυφώνας Polo στον ανατολικό Ειρηνικό, με ανέμους που φτάνουν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων τον χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο», ενώ τα στοιχεία που συγκέντρωσε αεροσκάφος Hurricane Hunter επιβεβαίωσαν τη μεγάλη ένταση του συστήματος.

Ο Polo συγκαταλέγεται πλέον στους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν εμφανιστεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες.

Είναι ο τρίτος τυφώνας κατηγορίας 5 της φετινής περιόδου, μετά τους Genevieve και Lowell. Η κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson και αφορά καταιγίδες με σταθερούς ανέμους άνω των 253 χιλιομέτρων την ώρα.

Το βράδυ της Τρίτης ο Polo βρισκόταν περίπου 345 χιλιόμετρα νότια του Ζιουατανέχο, σχεδόν στάσιμος πάνω από τον Ειρηνικό.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί προς τα δυτικά-βορειοδυτικά, παραμένοντας ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Στην ενίσχυση του Polo συνέβαλαν και οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν φέτος στον ανατολικό Ειρηνικό, σε μία περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη το Ελ Νίνιο. Τα θερμότερα νερά που συνοδεύουν το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους σε μεγαλύτερα ύψη, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ισχυρών κυκλώνων.

Στην περιοχή όπου σχηματίστηκε ο Polo, η θερμοκρασία της θάλασσας ξεπερνάει τους 30,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χαμηλή διάτμηση των ανέμων και η υψηλή υγρασία βοήθησαν τον τυφώνα να ενισχυθεί με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό.

Σε επιφυλακή οι ακτές του Μεξικού

Η ενίσχυση του Polo έχει προκαλέσει ανησυχία στις παράκτιες περιοχές, που έχουν χτυπηθεί επανειλημμένα από ισχυρούς κυκλώνες τα τελευταία χρόνια.

Οι παραλίες άδειασαν, η θάλασσα παρουσίασε έντονο κυματισμό και οι αρχές ανέστειλαν προληπτικά τα μαθήματα σε ορισμένες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται άμεση προσέγγιση του πυρήνα του τυφώνα στην ξηρά. Η πορεία του, πάντως, παρακολουθείται στενά όσο παραμένει στην κατηγορία 5.