Ερντογάν σε Γκουτέρες για Κυπριακό: «Καμία πρόταση χωρίς κυριαρχική ισότητα δεν μπορεί να αποδώσει»

Snapshot Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το Κυπριακό με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Η Τουρκία επανέλαβε τη θέση της ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

Η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας αποτελεί σταθερή προϋπόθεση της Τουρκίας για νέα διαδικασία στο Κυπριακό.

Η συνάντηση έγινε μετά την ομιλία του Ερντογάν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και περιελάμβανε και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν και ο Γκουτέρες έχουν συνεργαστεί σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και το Κυπριακό παραμένει κεντρικό θέμα στις επαφές του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Στο Κυπριακό αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν επανέλαβε τη γνωστή θέση της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι «καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν μπορεί να αποδώσει».

Η αναφορά εντάσσεται στη σταθερή γραμμή που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Τουρκία στο Κυπριακό, προτάσσοντας την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε νέα διαδικασία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του Τούρκου προέδρου στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στη Γάζα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ερντογάν και ο Γκουτέρες είχαν, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συνεργαστεί στενά τα προηγούμενα χρόνια σε σειρά θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, ενώ η συνάντηση στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επαφών του ΟΗΕ με τις εμπλεκόμενες πλευρές.