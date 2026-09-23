Ερντογάν σε Γκουτέρες για Κυπριακό: «Καμία πρόταση χωρίς κυριαρχική ισότητα δεν μπορεί να αποδώσει»
Το Κυπριακό βρέθηκε μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επαναλαμβάνει τη θέση της Άγκυρας περί «κυριαρχικής ισότητας» και «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.
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- Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το Κυπριακό με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.
- Η Τουρκία επανέλαβε τη θέση της ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.
- Η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας αποτελεί σταθερή προϋπόθεση της Τουρκίας για νέα διαδικασία στο Κυπριακό.
- Η συνάντηση έγινε μετά την ομιλία του Ερντογάν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και περιελάμβανε και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
- Ο Ερντογάν και ο Γκουτέρες έχουν συνεργαστεί σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και το Κυπριακό παραμένει κεντρικό θέμα στις επαφές του ΟΗΕ.
Στο Κυπριακό αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν επανέλαβε τη γνωστή θέση της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι «καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν μπορεί να αποδώσει».
Η αναφορά εντάσσεται στη σταθερή γραμμή που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Τουρκία στο Κυπριακό, προτάσσοντας την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε νέα διαδικασία.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του Τούρκου προέδρου στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στη Γάζα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Ερντογάν και ο Γκουτέρες είχαν, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συνεργαστεί στενά τα προηγούμενα χρόνια σε σειρά θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, ενώ η συνάντηση στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επαφών του ΟΗΕ με τις εμπλεκόμενες πλευρές.