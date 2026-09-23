Ιράν – ΗΠΑ: Στον Γουίτκοφ οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέφερε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τις προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στα μέτωπα της «αντίστασης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη «πολύ καλή» και εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τη σκληρή ρητορική του Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί το κεντρικό θέμα της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Τους όρους του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Αμπάς Αραγτσί στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της λεγόμενης «αντίστασης».

Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε λίγες ημέρες, εφόσον η Ουάσινγκτον μειώσει τη στρατιωτική πίεση και αρχίσει να αίρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η ιρανική πλευρά έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ζητώντας όμως πρώτα συγκεκριμένες κινήσεις από τις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Πολύ καλή» η συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ξανά σε επαφή, χαρακτηρίζοντας «πολύ καλή» τη συνάντηση που, όπως είπε, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βλέπει «μεγάλη δυναμική» προς μια συμφωνία και εκτίμησε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη θα καταλήξουν τελικά σε διευθέτηση.

Οι επαφές στη Νέα Υόρκη γίνονται με τα Στενά του Ορμούζ στο κέντρο της διαπραγμάτευσης. Η παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα έχει επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχει αυξήσει την πίεση για μια συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων από την περιοχή.

Απειλές και άνοιγμα για συμφωνία

Λίγες ώρες πριν από τις επαφές, πάντως, ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει σαφώς πιο σκληρή γλώσσα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Κάλεσε τις υπόλοιπες χώρες να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παράλληλα προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να «αφανίσουν» το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, λέγοντας ότι θεωρεί πιθανό να υπάρξει κατάληξη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η δήλωση αυτή περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση διευθέτηση, παρά την επανέναρξη των επαφών στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση Αραγτσί–Γουίτκοφ είναι πάντως η πιο άμεση επαφή των δύο πλευρών που έχει γίνει γνωστή το τελευταίο διάστημα και επαναφέρει τη διπλωματική οδό στο προσκήνιο, με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ να αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό σημείο της διαπραγμάτευσης.