Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914

Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη περίοδο διανύει φέτος ο Ατλαντικός, καθώς μέχρι σχεδόν τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν έχει καταγραφεί ούτε ένας τυφώνας. Ανάλογη εικόνα είχε να καταγραφεί από το 1914.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Το Ελ Νίνιο πίσω από την ιστορική «ηρεμία» στον Ατλαντικό: Χωρίς τυφώνα για πρώτη φορά από το 1914
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  • Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026, δεν έχει καταγραφεί κανένας τυφώνας στον Ατλαντικό, κάτι που δεν είχε συμβεί από το 1914.
  • Έξι ονομασμένες τροπικές καταιγίδες σχηματίστηκαν φέτος, καμία όμως δεν έφτασε την ένταση τυφώνα.
  • Η ασυνήθιστη ηρεμία αποδίδεται στο ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο που αυξάνει τη διάτμηση ανέμων και εμποδίζει την ανάπτυξη τυφώνων.
  • Το 2026 έχει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εμφάνιση του πρώτου τυφώνα της δορυφορικής εποχής, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960.
  • Η εποχή των τυφώνων διαρκεί έως τις 30 Νοεμβρίου και είναι πιθανό να σχηματιστούν ισχυρά συστήματα αργότερα μέσα στη σεζόν.
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Μπορεί η εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό να βρίσκεται ήδη στο δεύτερο μισό της, ωστόσο μέχρι στιγμής κανένα από τα τροπικά συστήματα που σχηματίστηκαν δεν κατάφερε να φτάσει σε ένταση τυφώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού National Hurricane Center, έξι ονομασμένες τροπικές καταιγίδες έχουν σχηματιστεί στον Ατλαντικό μέσα στο 2026 — οι Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard και Fay. Καμία, όμως, δεν ξεπέρασε το όριο των 74 μιλίων την ώρα, περίπου 119 χλμ./ώρα, που απαιτείται για να χαρακτηριστεί επισήμως τυφώνας.

Μάλιστα, η Fay έφτασε πολύ κοντά. Οι άνεμοί της ενισχύθηκαν έως τα 70 μίλια την ώρα, λίγο πριν από το όριο του τυφώνα, όμως στη συνέχεια το σύστημα άρχισε να εξασθενεί.

Η φετινή εικόνα είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς η 10η Σεπτεμβρίου θεωρείται, με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα, η περίοδος κατά την οποία η δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό βρίσκεται συνήθως στο αποκορύφωμά της. Ήδη από τις 12 Σεπτεμβρίου το 2026 είχε καταρρίψει το σχετικό ρεκόρ της δορυφορικής εποχής, η οποία ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960.

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Για να βρεθεί αντίστοιχη χρονιά στο ιστορικό αρχείο πρέπει να γυρίσει κανείς περισσότερο από έναν αιώνα πίσω. Το 1914 ήταν η τελευταία περίοδος κατά την οποία δεν καταγράφηκε κανένας τυφώνας στον Ατλαντικό σε ολόκληρη τη σεζόν. Το ίδιο είχε συμβεί και το 1907.

Οι παλαιότερες καταγραφές, πάντως, χρειάζονται κάποια επιφύλαξη. Πριν από την εποχή των μετεωρολογικών δορυφόρων, τροπικά συστήματα που κινούνταν μακριά από κατοικημένες περιοχές ή θαλάσσιες διαδρομές μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Γι' αυτό και το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι ότι το 2026 αποτελεί ήδη τη χρονιά με τον πιο καθυστερημένο πρώτο τυφώνα της σύγχρονης, δορυφορικής εποχής.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Ένας από τους βασικούς λόγους για την ασυνήθιστη ηρεμία είναι το ισχυρό Ελ Νίνιο. Οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει έχουν ενισχύσει τη διάτμηση των ανέμων πάνω από τον τροπικό Ατλαντικό, δυσκολεύοντας τις καταιγίδες να αποκτήσουν την οργάνωση και τη διάρκεια που χρειάζονται για να εξελιχθούν σε τυφώνες.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η φετινή περίοδος έχει τελειώσει. Η επίσημη εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό διαρκεί έως τις 30 Νοεμβρίου και ισχυρά συστήματα μπορούν να σχηματιστούν ακόμη και αρκετά αργά μέσα στο φθινόπωρο.

Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Ατλαντικός θα διατηρήσει αυτή την ασυνήθιστη ηρεμία μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν συμβεί, το 2026 θα προστεθεί στο 1907 και το 1914 ως μία από τις ελάχιστες χρονιές στο ιστορικό αρχείο χωρίς ούτε έναν καταγεγραμμένο τυφώνα.

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