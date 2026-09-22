Γερμανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο μετά το ιστορικό 4,9%

Snapshot Ο Ντάνιελ Πίτερς παραιτήθηκε από την ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μετά το ιστορικό χαμηλό του κόμματος με 4,9% στις εκλογές.

Το CDU έχασε για πρώτη φορά την εκπροσώπηση του στο τοπικό κοινοβούλιο, καταγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα από το 1949.

Μαζί με τον Πίτερς παραιτήθηκαν η γενική γραμματέας Κάτι Χόφμαϊστερ και η αντιπρόεδρος Αν Κρίστιν φον Άλβερντεν.

Προσωρινά την ηγεσία του CDU αναλαμβάνει ο Φίλιπ Άμτορ μέχρι το κομματικό συνέδριο στις αρχές του επόμενου έτους.

Το AfD αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 38,2%, ενώ η SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης με την Αριστερά και τους Πράσινους. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του από την ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Ντάνιελ Πίτερς, μία ημέρα μετά το ιστορικό χαμηλό των Χριστιανοδημοκρατών στις κρατιδιακές εκλογές.

Το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε κάτω από το όριο του 5%, χάνοντας για πρώτη φορά την εκπροσώπησή του στο κοινοβούλιο γερμανικού κρατιδίου. Πρόκειται παράλληλα για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχει καταγράψει το κόμμα σε κρατιδιακές εκλογές από το 1949.

Η εξέλιξη έφερε άμεσες αλλαγές στην τοπική ηγεσία. Μαζί με τον Πίτερς παραιτήθηκε η γενική γραμματέας του CDU στο κρατίδιο, Κάτι Χόφμαϊστερ, ενώ είχε προηγηθεί και η παραίτηση της αντιπροέδρου Αν Κρίστιν φον Άλβερντεν.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Πίτερς, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία του τοπικού CDU τον Απρίλιο του 2024, δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Εξέφρασε, πάντως, την πεποίθηση ότι το κόμμα θα μπορέσει να επανέλθει και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο κρατίδιο, παρά το γεγονός ότι για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχει εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο.

Το αποτέλεσμα είχε χαρακτηρίσει ήδη από το βράδυ των εκλογών «καταστροφή» ο καγκελάριος και πρόεδρος του CDU, Φρίντριχ Μερτς. Η ήττα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία προστίθεται στην πίεση που δέχεται η ηγεσία του κόμματος μετά τα τελευταία αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα.

Πρώτο το AfD

Στις εκλογές της Κυριακής, το AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, έναντι 35,5% της SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ.

Παρά την πρωτιά του, το AfD δεν φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή κυβερνητικό εταίρο, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία μαζί του. Η SPD έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με την Αριστερά και τους Πράσινους για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Προσωρινά στο τιμόνι ο Φίλιπ Άμτορ

Την ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναλαμβάνει προσωρινά ο Φίλιπ Άμτορ, βουλευτής και υφυπουργός στην Καγκελαρία, αρμόδιος για τις σχέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατίδια.

Ο Άμτορ, ο οποίος ήταν ήδη αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης, θα παραμείνει στην ηγεσία μέχρι τη διεξαγωγή κομματικού συνεδρίου, το οποίο αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το CDU χρειάζεται τώρα χρόνο για να επεξεργαστεί το αποτέλεσμα», ανέφερε ο Άμτορ, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για μια συνολική αποτίμηση της ήττας.