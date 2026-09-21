Φλωρίδης: «Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά»

«Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ απάντησε για την προηγούμενη δήλωσή του σύμφωνα με την οποία μια τυχόν ακυβερνησία μετά τις εκλογές θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο. «Στην Ελλάδα του δικομματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημμα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη», τόνισε.

«Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», είπε φέρνοντας παράδειγμα τα γεγονότα του 2020 στον Έβρο. «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο απαντώντας για τα περί διαφθοράς είπε: «Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα, κλπ;»