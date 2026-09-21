Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας στο φαράγγι Λισσού

Snapshot Οι αρχές ενημερώθηκαν μέσω κλήσης στο 112 για την ανάγκη διάσωσης μιας 60χρονης περιπατήτριας στο φαράγγι Λισσού στα Χανιά.

Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 60χρονη μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για παροχή βοήθειας λόγω αδιαθεσίας. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για μία 60χρονη περιπατήτρια με καταγωγή από τη Βρετανία, που χρειαζόταν βοήθεια στο φαράγγι Λισσού στα Χανιά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν μέσω κλήσης από το 112 και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα που παρέλαβαν και μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο.

Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή βοήθειας, καθώς φαίνεται πως αισθάνθηκε αδιαθεσία.

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