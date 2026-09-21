Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα στοιχεία

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα έρχονται στο φως, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, όπως προκύπτει από την αυτοψία του ιατροδικαστή, πρόκειται σαφώς για «αποτρόπαιο», όπως το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, και ιδιαίτερα βίαιο, έγκλημα.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, κυνηγούσε την άτυχη Πηνελόπη με το μαχαίρι σε ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, και τη μαχαίρωνε σε πολλά σημεία του κορμιού της με μένος. Η ίδια, μάταια προσπαθούσε να αμυνθεί, καθώς η τελική μαχαιριά στον τράχηλό της, απέβη και η μοιραία.

Ο δράστης όπως φαίνεται δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι χώρισε με το θύμα του -πριν από έναν μήνα- και αποφάσισε να οργανώσει, εν πλήρη συνείδηση όπως προκύπτει, τη δολοφονία της. Ανερυθρίαστα, στη συνέχεια προσπάθησε να υποδυθεί το... θύμα, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκαν επίθεση με την πρώην κοπέλα του από αγνώστους, ωστόσο πολύ γρήγορα λύγισε και ομολόγησε το φρικτό έγκλημα.

Την αυτοψία στον χώρο όπου βρέθηκε η σορός της νεαρής γυναίκας πραγματοποίησε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αϊβατίδης μετέβη τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξέτασε και τον 27χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στα πρώτα ευρήματα καταγράφονται και τραύματα άμυνας, γεγονός που δείχνει ότι η Πηνελόπη επιχείρησε να προστατευθεί από τη δολοφονική μανία του πρώην συντρόφου της, καθώς και χτυπήματα που δέχτηκε η κοπέλα από πίσω με μαχαίρι.

Το τελευταίο και καθοριστικό τραύμα εντοπίζεται στον τράχηλο, με σοβαρή κάκωση στην τραχηλική χώρα.

Το έγκλημα χαρακτηρίζεται από ειδικούς ιδιαίτερα αποτρόπαιο, και ιατροδικαστικά το χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα ως «σφαγή».

Από την εξέταση του 27χρονου προέκυψε ότι έφερε τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι, τυπικό απόπειρας αυτοκτονίας. Μάλιστα, ο δράστης προκάλεσε τον τραυματισμό του αριστερού του πνεύμονα, ενώ για λίγα εκατοστά δεν πέτυχε την καρδιά του με το χτύπημα. Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται ως γνήσια απόπειρα αυτοχειρίας, μετά την τέλεση της δολοφονίας.

Η πλήρης ιατροδικαστική εικόνα, τα ακριβή αίτια θανάτου και η αλληλουχία των τραυμάτων αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

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