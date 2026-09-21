Πολωνία: Eπιθυμεί 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος της

Snapshot Η Πολωνία επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφός της σε 15.000, με 3.500 έως 5.000 να είναι μόνιμοι.

Σήμερα φιλοξενεί περίπου 6.500 έως 7.000 Αμερικανούς στρατιώτες εκ περιτροπής.

Η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2039.

Η Πολωνία προειδοποιεί για υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δαπανά σχεδόν το 5% του ΑΕΠ του για την άμυνα, έναν από τους υψηλότερους δείκτες στη Συμμαχία. Snapshot powered by AI

Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας, καθώς ο ρωσικός πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χειμώνα.

«Μιλάμε για έναν στόχο 15.000 στρατιωτών», δήλωσε ο Στανισλάβ Βζίντεκ στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, διευκρινίζοντας ότι αυτό το απόσπασμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 στρατιώτες εκ περιτροπής, καθώς και «3.500 έως 5.000» μόνιμα σταθμευμένους εκεί.

Η Πολωνία φιλοξενεί επί του παρόντος μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, είπε ο Βζίντεκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Πέμπτη τη «σημαντική πρόοδο» προς την εγκαθίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, καθώς η κυβέρνησή του ξεκίνησε μια αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Πολωνό υφυπουργό, η σχεδιαζόμενη αμερικανική δύναμη θα «συγκροτηθεί σταδιακά» έως το 2039. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε για «υβριδικές» απειλές από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων «τυχαίων» επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους- που στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα από το 2022 τη Ρωσία για «σαμποτάζ». Αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κράτη του ΝΑΤΟ που ξοδεύει τα περισσότερα, σε σχετικούς όρους, για την άμυνα, διαθέτοντας σχεδόν το 5% του ΑΕΠ του σε αυτήν.