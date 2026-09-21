Η Αγαπηδάκη απάντησε στον Φαραντούρη με φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Snapshot Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απάντησε στον Νίκο Φαραντούρη με φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η απάντηση αφορούσε τον καβγά του Φαραντούρη με την Αλεξάνδρα Σδούκου στον αέρα του OPEN.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι δέχθηκε υποτιμητική και σεξιστική αναφορά από τον Φαραντούρη.

Η φράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου υπογραμμίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη φωνή και παρουσία, χωρίς να είναι σκιά κανενός.

Η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου έγινε πρόσφατα, γεγονός που ανέφερε η Αγαπηδάκη στην απάντησή της. Snapshot powered by AI

Με μια φράση της Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον Νικόλα Φαραντούρη, μετά τον σημερινό καβγά του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, στον αέρα του OPEN.

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, «υποτιμητική και σεξιστική» αναφορά σχετικά με την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο.

Αναλυτικά η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε:

«Κουίζ για τον Νίκο Φαραντούρη - για όσα αισχρά είπε σήμερα στην Αλεξάνδρα Σδούκου: “Δεν θέλαμε να είμαστε η σκιά κανενός. Θέλαμε να έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας παρουσία και να κρινόμαστε γι' αυτό που είμαστε και γι' αυτό που προσφέρουμε”. Ποια το είπε; Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που μόλις χτες έγινε η κηδεία της. Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο».

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