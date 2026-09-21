Χανιά: Συνέλαβαν 13χρονο για διακίνηση μεταναστών στη Γαύδο

Στην σύλληψη ενός 13χρονου για την διακίνηση 34 μεταναστών στη Γαύδο προχώρησε το Λιμενικό.

Η υπόθεση αφορά τους 34 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Όπως αναφέρει το zapranews.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ένας 13χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού δείτε ΕΔΩ, αναφέρεται, πως αναφορικά με τον εντοπισμό 34 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νότια της Γαύδου, τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 13χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5275/26 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση» καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε επίσης