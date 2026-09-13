Ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γαύδου - Αναφορές για αγνοούμενους και νεκρό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τo ertnews.gr στην περιοχή επιχειρούν ήδη τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στο σημείο σπεύδουν ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και μη επανδρωμένο μέσο της Frontex.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα, ενώ το σκάφος έχει ημιβυθιστεί.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Με πληροφορίες από cretalive