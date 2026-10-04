Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης

Snapshot Το 2002, μια ακα του Πολ Μακάρτνεϊ στο Buckingham Palace δημιούργησε παρεξγηση με τον Φιλ Κόλινς που διήρκσε 24 χρόνια

Ο Φιλ Κλινς ένιωσε υποτιμη από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Κόλινς μέσω email, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Κόλινς και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης.

Ο Φιλ Κόλινς γιορτάζει 45 χρόνια από το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ και πρόκειται να εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης. Snapshot powered by AI

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, μια ατάκα του Πολ Μακάρτνεϊ είχε μείνει καρφωμένη στο μυαλό του Φιλ Κόλινς.

Μια φράση που ειπώθηκε το 2002, σε μια λαμπερή βραδιά στο Buckingham Palace, αρκούσε για να δημιουργήσει μια απόσταση ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής.

Τώρα, 24 χρόνια αργότερα, οι δυο τους φαίνεται πως άφησαν οριστικά πίσω το παρελθόν. Ο Φιλ Κόλινς αποκάλυψε στο Piers Morgan Uncensored ότι ο ίδιος και ο Πολ Μακάρτνεϊ «φιλήθηκαν και τα βρήκαν», κλείνοντας έναν κύκλο που για χρόνια παρουσιαζόταν ως μια από τις πιο παράξενες κόντρες της μουσικής σκηνής.

«Είπα ότι λυπάμαι. Δεν ήθελα πραγματικά να τον πληγώσω», παραδέχθηκε ο Κόλινς, εξηγώντας πως τελικά κατάλαβε ότι η ιστορία είχε ενοχλήσει τον Πολ Μακάρτνεϊ περισσότερο απ’ όσο ίσως πίστευε.

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Όλα ξεκίνησαν από μια ατάκα

Η ιστορία χρονολογείται από το 2002, όταν οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν στο Buckingham Palace για τη συναυλία του Golden Jubilee της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Φιλ Κόλινς είχε μαζί του μια πρώτη έκδοση βιβλίου του Hunter Davies για τους Beatles και ζήτησε από τον Μακάρτνεϊ να του την υπογράψει. Τότε, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, ο Πολ Μακάρτνεϊ γύρισε προς την τότε σύζυγό του, Heather Mills, και είπε: «Είναι μεγάλος fan των Beatles ο μικρός μας Φιλ».

Ο Πολ Μακάρτνεϊ / AP

Μπορεί για κάποιον τρίτο να ακουγόταν σαν ένα αθώο πείραγμα. Για τον Κόλινς, όμως, δεν ήταν έτσι. Ο ίδιος ένιωσε ότι η φράση είχε μια δόση συγκατάβασης. Το κράτησε μέσα του για χρόνια και τελικά το αποκάλυψε δημόσια το 2016, όταν προωθούσε τα απομνημονεύματά του.

Το email που έμεινε αναπάντητο

Μετά τις δηλώσεις του Κόλινς, ο Πολ Μακάρτνεϊ επικοινώνησε μαζί του μέσω email για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ο Κόλινς, όμως, δεν απάντησε. Η μικρή αυτή ρωγμή συνέχισε να υπάρχει, περισσότερο ως ένα άλυτο κεφάλαιο παρά ως ανοιχτή σύγκρουση. Και κάθε φορά που η ιστορία επέστρεφε στη δημοσιότητα, η «κόντρα» ξαναγεννιόταν. Μέχρι που, πριν από έναν ή δύο μήνες, τα πράγματα άλλαξαν.

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Το τηλεφώνημα που έκλεισε τον κύκλο

Ο Κόλινς είχε στείλει επιστολές σε διάφορους μουσικούς, ζητώντας αντικείμενα για μια φιλανθρωπική δημοπρασία που ετοιμάζει. Ανάμεσά τους ήταν και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ο πρώην Beatle τον πήρε τηλέφωνο και, κάποια στιγμή στη συζήτηση, έφερε το παλιό περιστατικό στο τραπέζι. «Μου είπε: “Τι ήταν όλο αυτό;” Και του είπα: “Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ, Paul”», αποκάλυψε ο Κόλινς.

Και κάπου εκεί, η ένταση έσβησε.Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυο τους «φιλήθηκαν και τα βρήκαν».

Ο Πολ Μακάρτνεϊ / AP

Δύο θρύλοι, μια ανθρώπινη παρεξήγηση

Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της ιστορίας. Πίσω από τους μύθους, τα βραβεία, τα sold-out στάδια και τις τεράστιες καριέρες, δύο άνθρωποι κράτησαν για χρόνια μια παρεξήγηση που θα μπορούσε να συμβεί σχεδόν σε οποιονδήποτε.

Ο ένας ένιωσε υποτιμημένος. Ο άλλος θεώρησε ότι όλα ήταν καλά. Και χρειάστηκαν 24 χρόνια για να ειπωθεί μια συγγνώμη και να κλείσει η εκκρεμότητα.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ / AP

Την ίδια στιγμή, ο Φιλ Κόλινς έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα συμβολική περίοδο.

Γιορτάζει τα 45 χρόνια από το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, “Face Value”, ενώ τον Νοέμβριο πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης.

Παράλληλα, ετοιμάζει φιλανθρωπική δημοπρασία για το King’s Trust, στην οποία θα διαθέσει προσωπικά αντικείμενα από την καριέρα του, ανάμεσά τους ρούχο από το Live Aid του 1985 και χειρόγραφους στίχους από το “That’s All”. Και ίσως, μέσα σε όλα αυτά, το πιο απρόσμενο «αντικείμενο» που πήρε πίσω ήταν μια παλιά παρεξήγηση που δεν χρειαζόταν πια να κουβαλά.

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