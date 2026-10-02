Μπρους Γουίλις: «Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη»-Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου τoυ

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε για τον ηθοποιό με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για το FTD και τόνισε πως παραμένει η «κινητήρια δύναμη» πίσω από τη δράση της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπρους Γουίλις: «Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη»-Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου τoυ
LIFESTYLE
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  • Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις τόνισε ότι ο Μπρους Γουίλις αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση της για την ενημέρωση και υποστήριξη όσων αντιμετωπίζουν μετωποκροταφική άνοια (FTD).
  • Η σύζυγος του ηθοποιού δήλωσε ότι δεν θα αφήσει τη διάγνωση του Μπρους να πάει χαμένη και επιθυμεί να βοηθήσει άλλες οικογένειες μέσω της δικής τους εμπειρίας.
  • Τον Μάρτιο, η Έμα ίδρυσε το Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support για την ευαισθητοποίηση, τη χρηματοδότηση της έρευνας και την υποστήριξη των φροντιστών.
  • Ο Μπρους Γουίλις αποχώρησε από την υποκριτική το 2022 μετά τη διάγνωση αφασίας, που τον Φεβρουάριο του 2023 εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια (FTD).
  • Η Έμα τόνισε ότι ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του, παρά την ασθένειά του, και εξέφρασε την περηφάνια της που είναι η σύζυγός του.
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Μια συγκινητική αναφορά στον Μπρους Γουίλις έκανε η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη μετωποκροταφική άνοια (FTD), μιλώντας για τον ρόλο που εξακολουθεί να έχει ο ηθοποιός στη ζωή της αλλά και στη δράση της για την ενημέρωση και την υποστήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη νόσο.

Η Έμα μοιράστηκε μια φωτογραφία του συζύγου της στα social media και εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να περάσει η συγκεκριμένη εβδομάδα χωρίς να αναφερθεί σε εκείνον.

«Δεν μπορώ να περάσω την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για το FTD χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση μου. Μου έχει ανοίξει τόσες πόρτες σε αυτή τη δουλειά και θα συνεχίσω να περπατώ μέσα από αυτές», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη»

Η σύζυγος του ηθοποιού αναφέρθηκε και στη διάγνωση του Μπρους Γουίλις, τονίζοντας πως θέλει η δική τους εμπειρία να βοηθήσει και άλλες οικογένειες.

«Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη», σημείωσε, προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι ο Μπρους θα ήταν περήφανος αν ήξερε ότι η ιστορία του βοηθά οικογένειες που ζουν με FTD, άλλες μορφές άνοιας, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των δικών τους ανθρώπων, ώστε «να βλέπονται και να ακούγονται».

https://www.instagram.com/p/Dd9eqgFxclQ/

Η Έμα έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια την προσωπική της εμπειρία σε δράση ενημέρωσης και υποστήριξης γύρω από τη μετωποκροταφική άνοια. Τον Μάρτιο δημιούργησε, μάλιστα, το Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τη χρηματοδότηση της έρευνας και την υποστήριξη των φροντιστών.

«Ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Έμα αναφέρθηκε στην πορεία του Μπρους Γουίλις και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει μέσα από την καριέρα του.

«Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει πάνω στην κληρονομιά του. Είναι και θα είναι πάντα ένας θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι η σύζυγός του», έγραψε.

Ο Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ είναι παντρεμένοι από το 2009 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μabel και την Evelyn. Ο ηθοποιός έχει ακόμη τρεις κόρες, τη Rumer, τη Scout και την Tallulah, από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ.

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις είχε κάνει γνωστό το 2022 ότι ο ηθοποιός αποχωρεί από την υποκριτική μετά τη διάγνωση αφασίας, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ανακοίνωσε ότι η διάγνωση είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια (FTD).

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